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Dolar ne kadar, yükseldi mi? 10 Haziran Dolar ne kadar oldu, kaç TL?

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Dolar ne kadar oldu ve güncel döviz kuru ne kadar sorusu her gün gündemde gelmeye devam ediyor. 10 Haziran 2024 dolar ne kadar, kaç TL oldu ve 1 dolar kaç ne kadar merak ediliyor. Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 10 Haziran 2024 dolar kaç TL? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 10 Haziran 2024 dolar kaç TL?

Dolar kaç TL ve 1 dolar ne kadar olduğu merak ediliyor. Güncel döviz kuru fiyatlarını takip etmek için haberler.com'dan ulaşabilirsiniz. Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 10 Haziran 2024 dolar kaç TL? sorularına yanıt aranıyor. Merak edilen dolar kaç TL ve 1 dolar ne kadar olduğu araştırılıyor. Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 10 Haziran 2024 dolar kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

DOLAR KAÇ TL?

Dolar 32,4727'den satılıyor.

EURO KAÇ TL?

Euro 34,9298'den satılıyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin 41,3115'ten satılıyor.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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