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Tunceli'de Su Ürünleri Denetimlerinde 26 Kişiye Ceza Kesildi

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Tunceli'de yapılan su ürünleri denetimlerinde 26 kişiye 214 bin 291 lira ceza kesildiği bildirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, denetim faaliyetlerinin aralıksız sürdüğü ve 526 kez denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

Tunceli'de yapılan su ürünleri denetimlerinde 26 kişiye 214 bin 291 lira ceza kesildiği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde bulunan iç sular, toplu tüketim yerleri, balıkçı tekneleri ve karaya çıkış noktalarında denetim faaliyetlerinin aralıksız sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, bu yıl içinde 526 kez su ürünleri denetimi gerçekleştirildiği anamsatılarak, "26 kişi hakkında "Su Ürünleri Kanunu"na muhalefetten dolayı toplamda 214 bin 291 lira idari para cezası uygulanmış, 33 yasa dışı av aracı ile 3 kilo 796 gram yasa dışı ürüne el konularak imha edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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