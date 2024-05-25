Üye Girişi
Haberler

Trakya Üniversiteler Birliği tarafından düzenlenen panelde Batı Trakya Türklerinin dini durumları ele alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya Üniversiteler Birliği tarafından düzenlenen panelde, Bulgaristan ve Yunanistan Batı Trakya Türklerinin dini durumlarıyla ilgili sorunlar ele alındı ve çözüm önerileri sunuldu. Panelde konuşan üniversite rektörleri, Balkanlara ve Batı Trakya'ya önem verdiklerini vurguladılar.

Trakya Üniversiteler Birliğince (TÜB) "Bulgaristan ve Yunanistan Batı Trakya Türklerinin Dini Durumları" başlıklı panel düzenlendi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, panelde yaptığı konuşmada, üniversite olarak Balkanlara ve Batı Trakya'ya ayrı bir önem verdiklerini belirtti.

Üniversitede yaklaşık 2 bin 300 uluslararası öğrenci bulunduğunu aktaran Şahin, "Uluslararası öğrencilerden yaklaşık 1000'i Balkan ülkelerinden ve Batı Trakya'dan gelmektedir. Balkanlar ve Rumeli, soydaşlarımızın en yoğun yaşadığı bölgelerden biridir. İlişkilerin güçlendirilmesine devam edeceğiz." dedi.

Şahin, panelin amacının, Bulgaristan ve Yunanistan Batı Trakya Türklerinin dini durumlarıyla ilgili sorunları tüm yönleriyle ele almak ve çözüm önerileri sunmak olduğunu ifade etti.

Eski TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür ve Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da panelde konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Eren moderatörlüğünde, Bulgaristan Yüksek İslam Şurası Başkanı Vedat Ahmet, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, Bulgaristan ve Yunanistan Batı Trakya Türklerinin dini durumlarına ilişkin detaylı bilgi paylaştı.

Kaynak: AA / Güncel

Bulgaristan Batı Trakya Yunanistan Balkanlar Eğitim Güncel Haberler

Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti

Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti

 Bahçeli: Ülkü Ocakları ve MHP'ye ithamlar ayağımızın altındadır, zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacak

Bahçeli: Ülkü Ocakları ve MHP'ye ithamlar ayağımızın altındadır, zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacak

 Belediyenin harabe fırınında sağlıksız ekmek üretimi! Kapısına kilit vuruldu

Belediyenin harabe fırınında sağlıksız ekmek üretimi! Kapısına kilit vuruldu

Bakmadan Geçme

Aras Kargo Cumartesi çalışıyor mu? Aras Kargo Cumartesi günü dağıtım yapıyor mu, kargo kabul ediyor mu 2024? Elazığspor - Orduspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Elazığspor - Orduspor maçı nereden izlenir? Bingo boykot mu? Bingo İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Bingo Türk malı mı, sahibi kim? Osman Beşel olayı ne? Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel neden darp edildi? Osman Beşel kimdir? Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel hangi partiden seçildi? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 25 MAYIS 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 25 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 25 Mayıs hangi burç? 25 Mayıs'ta doğanlar hangi burç oluyor? 25 Mayıs tarihi hangi burç olur? 25 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 25 Mayıs Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 25 Mayıs dün gece deprem mi oldu? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 25 Mayıs Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Steam çöktü mü? 25 Mayıs Cumartesi Steam sorun mu var? Galatasaray'da seçim ne zaman, seçim bugün mü? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 25 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 25 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? #128680
Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun

Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title