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Trablus'ta Mayın Patlaması: 3 Çocuk Yaralandı

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Libya'nın başkenti Trablus'ta, mayın patlaması sonucu 3 çocuğun yaralandığı bildirildi. Olayın yaşandığı bölgede kontrolün sağlanması için yetkililere çağrı yapıldı.

Libya'nın başkenti Trablus'ta, mayın patlaması sonucu 3 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Libya Sağlık Bakanlığına bağlı İlk Yardım Servisi Biriminden yapılan açıklamada, 2 gün önce Trablus'un güneyinde Uluslararası Trablus Havaalanı'na giden yol üzerinde mayın patladığı belirtildi.

Açıklamada, olayda 3 çocuğun yaralandığı, başına şarapnel isabet eden bir çocuğun yoğun bakımda olduğu, diğer iki çocuğun ameliyat geçirdiği ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

İlk Yardım Servisi Birimi, bu gibi olayların tekrarlanmaması için yetkililere savaşın en çok etkilediği bölgeleri yeniden kontrol etmesi çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonundan (UNSMIL) 19 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Nisan 2024 öncesindeki bir yıl içinde Libya'da mayın ve patlayıcı mühimmat nedeniyle 26'sı çocuk 35 kişinin yaralandığı veya öldüğü kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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