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Toyota, Çin kaynaklı tedarik aksaklıkları nedeniyle üretimini durduracak

AA - Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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Toyota, Çin kaynaklı tedarik aksaklıkları nedeniyle üretimini durduracak

Toyota Motor, Şanghay'daki salgın tedbirlerinin yol açtığı Çin çıkışlı parçalara yönelik tedarik aksaklıkları nedeniyle 11 üretim bandında üretimi durduracak.

Toyota Motor, Şanghay'daki salgın tedbirlerinin yol açtığı Çin çıkışlı parçalara yönelik tedarik aksaklıkları nedeniyle 11 üretim bandında üretimi durduracak.

Çin'in Şanghay'daki Kovid-19 salgınını kontrol altına almak için uyguladığı kısıtlayıcı tedbirler, Japon firmalarının üretim kapasitelerini etkiliyor.

Buna göre Toyota, bugünden itibaren Japonya'daki Aiçi, İwate ve Miyagi eyaletlerindeki 7 tesisinde 11 üretim bandını 8 Temmuz'a kadar durduracak.

Japon firma, haziran ayı küresel bazdaki üretiminin, 750 bine gerileyeceğini tahmin ediyor.

Toyota, Mart 2023'te sona erecek 2022 mali yılı kapsamlı 9,7 milyon küresel araç üretim hedefini ise koruduğunu bildirdi.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Japon Güncel Haberler

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