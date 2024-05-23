Tekirdağ'da PKK ve DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama
Tekirdağ'da gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a yönelik 5 şüpheli gözaltına alındı. İki şüpheli tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tekirdağ'da terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, terör örgütleri PKK ve DEAŞ zanlısı 3 şüpheliyle terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.