TBMM'de Barınma Krizi Araştırma Önergesi Görüşüldü

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda Yeni Parti'nin Türkiye'de giderek derinleşen barınma krizinin nedenleri, ekonomik ve sosyal sonuçları ile çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla verdiği Meclis araştırması önergesi görüşüldü. Yeni Parti Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, barınma sorununun artık yalnızca ekonomik bir mesele olmaktan çıktığını belirterek, eğitim hakkından çalışma hayatına, aile kurmaktan kent yaşamına kadar birçok alanı doğrudan etkilediğini söyledi. YENİ YOL İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, ekonomik krizin TÜİK rakamlarıyla gölgelendiğini savunurken, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, artan kira ve yurt ücretlerinin öğrenciler, emekliler ve asgari ücretliler üzerindeki yüküne dikkati çekti. DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş ise "Bu ülkede barınma krizi var" diyerek, milyonlarca üniversite öğrencisinin yurt sorunu yaşadığını söyledi.

TBMM Genel Kurulu'nda Yeni Parti'nin Türkiye'de giderek derinleşen barınma krizinin nedenlerinin, ekonomik ve sosyal sonuçlarının araştırılması amacıyla verdiği Meclis araştırması önergesi görüşüldü.

TAŞKENT: BARINMA, PİYASANIN İNSAFINA BIRAKILACAK BİR AYRICALIK DEĞİLDİR

Yeni Parti Grubu adına söz alan Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, görüşülen araştırma önergesinin yalnızca konut piyasasına ilişkin teknik bir inceleme talebi olmadığını belirterek, "aslında ülkenin geleceğini konuşacağız" dedi. Barınma sorununun artık yalnızca ekonomik bir mesele olmaktan çıktığını ifade eden Taşkent, eğitim hakkını, çalışma hakkını, çalışma hayatını, aile kurmayı, kent yaşamını ve toplumsal eşitliği doğrudan belirleyen temel sorunlardan biri haline geldiğini söyledi.

Anayasa'nın 57'nci maddesinin devlete konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alma görevi verdiğini belirten Taşkent, milyonlarca yurttaş için barınmanın anayasal bir hak olmaktan çıkıp her ay yeniden verilmek zorunda kalınan bir yaşam mücadelesine dönüştüğünü savundu. Üniversiteyi kazanan gençlerin en büyük endişesinin kalacak yer bulmak olduğunu söyleyen Taşkent, kamu yurtlarının kapasitesinin yetersiz, özel yurt ücretlerinin ise birçok aile için karşılanamaz durumda olduğunu ifade etti. Çalışanların maaşlarını almadan önce kiralarını hesapladığını, asgari ücretle çalışanların gelirlerinin büyük bölümünü kiraya ayırmak zorunda kaldığını belirten Taşkent, memurların tayin oldukları şehirlerde ev bulamadığını, yeni mezun gençlerin ise çalışmak istedikleri kentlerde yaşayamadıkları için iş fırsatlarını reddettiğini söyledi. Yeni evlenecek çiftlerin artık düğün tarihinden önce ev kirasını konuştuğunu ifade eden Taşkent, "Bir toplum düşünün ki insanlar gelecek için plan yapamıyor çünkü başını sokacak bir ev bulmak zorunda" dedi.

"BARINMA, İNSAN ONURUNUN TEMEL KOŞULUDUR"

Barınma krizinin en acı taraflarından birinin emeklilerin durumu olduğunu belirten Taşkent, emeklilerin kira ödeyemedikleri için otogarlarda gecelediğine ve pansiyonlarda yaşamaya çalıştığına tanık olduklarını söyledi. Yüz binlerce konut boş dururken milyonlarca insanın uygun fiyatlı konut bulamadığını belirten Taşkent, sorunun yalnızca konut üretimi olmadığını, konutun yaşam alanı olmaktan çıkarılıp yatırım ve spekülasyon aracına dönüştürüldüğünü savundu. Taşkent, araştırma önergesiyle gerçek konut ihtiyacının ortaya çıkarılmasını, boş konut stokunun tespit edilmesini, kira artışlarının nedenlerinin bilimsel biçimde incelenmesini ve öğrenci yurt kapasitelerinin artırılmasını istediklerini söyledi. Gençlerin, öğrencilerin, emekçilerin, emeklilerin ve dar gelirli yurttaşların yaşadığı barınma sorunlarının tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini belirten Taşkent, "Barınma, piyasanın insafına bırakılacak bir ayrıcalık değildir. Barınma, insan onurunun temel koşuludur ve sosyal devletin en temel sorumluluklarından biridir" dedi.

KAYA: KONUT TÜRKİYE'DE SOSYAL MESELE HALİNE GELDİ

YENİ YOL Grubu adına konuşan İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, Yeni Parti'nin konut sorunuyla ilgili önergesinin "gerçekten önemli bir yaraya parmak bastığını" söyledi. Türkiye'de özellikle 2018 yılından bu yana ciddi bir ekonomik kriz yaşandığını belirten Kaya, bu ekonomik krizi gölgelemek için TÜİK rakamlarıyla "adeta oynandığını" savundu.

İstanbul Ticaret Odası'nın 2018 yılına kadar açıkladığı enflasyon oranları ile TÜİK'in açıkladığı oranların karşılaştırılması halinde birbirine benzer rakamların görüleceğini belirten Kaya, 2018'den itibaren İstanbul Ticaret Odası'nın enflasyon oranı yukarı doğru giderken TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranının aşağı doğru gittiğini ve aradaki makasın giderek açıldığını söyledi.

Kaya, bunun TÜİK'in tespit ettiği enflasyon oranlarının reel piyasa koşullarına uygun olmadığını ortaya koyduğunu savunarak, ekonomik göstergelerin, faizin ve finansmana erişimin bozulduğunu, gıda ve konut enflasyonunun normal enflasyon oranlarından çok daha yüksek noktalara çıktığını ifade etti. Kaya, "Dolayısıyla, artık konut Türkiye'de bir sosyal mesele haline geldi" dedi.

AKALIN: ÖĞRENCİLERİN TEMEL KAYGISI 'NEREDE KALACAĞIZ'

İYİ Parti Grubu adına konuşan Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, barınma sorununun milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren önemli bir sorun olduğunu söyledi. Barınmanın yalnızca başını sokacak bir ev bulmak olmadığını belirten Akalın, insanların güvenli, sağlıklı ve insanca yaşayabileceği bir konuta erişebilmesinin sosyal devletin temel sorumluluklarından biri olduğunu ifade etti.

Konut ve kira fiyatlarındaki artışın geniş toplum kesimleri için temel ihtiyacı karşılamayı giderek zorlaştırdığını belirten Akalın, asgari ücretli ve emekli için kiranın, öğrenci için yurdun, gençler için ise bağımsız bir hayat kurabilmenin ciddi bir ekonomik mücadeleye dönüştüğünü söyledi. 2026-2027 eğitim öğretim yılı yaklaşırken öğrencilerin temel kaygılarından birinin "Okul açılınca nerede kalacağız?" olduğunu ifade etti.

Özel yurt ücretlerinin büyükşehirlerde yıllık 150 bin liraya, ev kiralarının ise 25 bin liradan başlayan seviyelere ulaştığını belirten Akalın, üniversite öğrencilerinin eğitim masraflarını karşılamasının her geçen gün daha da zorlaştığını söyledi. 2026 yılının ilk yarısına ilişkin verilere göre 30 Haziran itibarıyla yurtların yatak kapasitesinde 3 binin üzerinde azalma olduğunu belirten Akalın, emeklilerin de yıllarca çalıştıktan sonra güvenli ve insanca bir yaşam sürdürebilme sorunuyla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

SARITAŞ: BU ÜLKEDE BARINMA KRİZİ VAR

DEM Parti Grubu adına konuşan Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, iktidarın demokraside ilerlediklerini, yollar yaptıklarını ve emekliye yüksek zamlarla maaş verdiğini ifade ettiğini belirterek, "bu ülkede barınma krizi var" dedi.

Ülkenin ekonomik durumundan dolayı insanların ev alamadığını, artık ev kiralayamadığını belirten Sarıtaş, "artık iki aile bir evde ortak ev tutuyor maalesef" dedi. Barınma krizinin en ağır şekilde üniversite öğrencilerini etkilediğini belirten Sarıtaş, milyonlarca gencin üniversiteyi kazanmasına rağmen barınacak yurt bulamadığını söyledi.

Sarıtaş, "Eğitim hakkı daha üniversitenin kapısından girmeden barınma krizine maalesef çarpıyor" diyerek, 6 milyonu aşkın öğrenciye karşılık kamu yurtlarında yaklaşık 1 milyon yatak bulunduğunu ifade etti. Sarıtaş, "Geriye kalan milyonlarca genç ne yapacak" diye sordu.

YEGİN: KONUT FİYATLARINDA CİDDİ ARTIŞA DOĞRU GÖTÜREN BİRÇOK SEBEP VAR

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, barınma krizine ilişkin, pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı ve 6 Şubat depremlerinin konut ve kira fiyatlarında ciddi artışlara neden olduğunu belirterek, "Bu sebeplerin arkasına giremeyiz ama Hükümeti suçlamak, 'Hiçbir şey yapmadı.' demek vicdana ve insafa sığmaz" dedi.

Yegin, "Sosyolojik değişim, artık gençlerin daha erken ailelerinden ayrı ve bağımsız yaşama arzusunun artması ve benzeri birçok şey bizi konut fiyatlarında ciddi bir artışa doğru götürdü; bunlar sebepler, bunlarla mücadele etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Yegin'in ardından söz alan YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise barınma krizine ilişkin iktidarı eleştirerek, "Bir iktidar, yirmi dört yılın sonunda asgari ücret 28 bin lira, en düşük emekli maaşı 23 bin 500 lira ama ortalama kira 30 bin liraysa ve burada 'Hükümeti mi suçlayacaksınız, iktidarı mı suçlayacaksınız?' diyorsa sözün bittiği yerdeyiz" dedi. Başarır, "Bir maaş, bir kiraya denk gelmiyorsa, karşılamıyorsa kimi suçlayacağız? Olaya doğru yerden bakmamız lazım" ifadelerini kullandı.

YENİ Parti'nin önerisi reddedildi.

Kaynak: ANKA