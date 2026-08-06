CHP'li Kılıç: Çocuk adaletinde başarı cezaevi süresiyle değil, okula dönüşle ölçülür

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, TBMM Genel Kurulu'nda Çocuk Koruma Kanunu Teklifi'ne ilişkin yaptığı konuşmada, suçla mücadelede sadece cezaların artırılmasının yeterli olmadığını belirterek, "Çocuk adaletinde başarı kaç çocuğun daha uzun süre cezaevinde kaldığıyla değil, kaç çocuğun okula döndüğüyle, çetelerin elinden kurtarıldığıyla ve bir daha adli sistemle karşılaşmadığıyla ölçülür" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Genel Kurul gündeminde geçilmeden önce siyasi partilerin grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, dış ticaret verileri ve et ithalatına ilişkin açıklamalarda bulundu. AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun ihracat rakamlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmelere yanıt veren Çömez, iktidarın "Rekor kırıyoruz" açıklamalarına karşın ortaya çıkan tablonun büyük bir dış ticaret açığı olduğunu söyledi.

TÜİK verileri üzerinden yaptığı çalışmanın detaylarını paylaşan Çömez, "Sayın Yenişehirlioğlu, muhtemelen size danışmanlarınız bunları söylemedi veyahut da siz diğer AK Partili bakanlar gibi bu rakamlardan bahsetmek istemediniz ama bunların hepsi TÜİK'in verdiği rakamlar. İktidarınız döneminde ihracat ve ithalat rakamlarını çıkarttım: 1,55 trilyon dolarlık dış ticaret açığı var. Siz diyorsunuz ya 'Uçuyoruz, kaçıyoruz, rekor kırıyoruz' falan diye, döneminizde 1,55 trilyon dolar dış ticaret açığı var, korkunç bir paradan bahsediyoruz" dedi.

Dış ticaret açığını kapatmak için atılan adımları ve ekonomi yönetimini de eleştiren Çömez, "Ocak-temmuz arası dış ticaret açığımız 60 milyar dolar ve ne yazık ki bütün bunları kapatabilmek için ne yapıyorsunuz? İngiliz tefeciden, küresel tefeciden yüksek faiz, düşük döviz kuruyla borç alıyorsunuz ve aldığınız bu parayı ödemek için de yine milletin sırtına vergi yükü yüklüyorsunuz. Sizin iki gün önce Meclis konuşmasında 'Rekor kırdık' dediğiniz ayda, tam 10 milyar 370 milyon dolarlık dış ticaret açığımız var" dedi.

DEM PARTİLİ TEMELLİ: "KAYNAKLARI SAVAŞA DEĞİL YOKSULLUKLA MÜCADELEYE AYIRSAYDIK BAMBAŞKA TÜRKİYE'DEN BAHSEDECEKTİK"

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Türkiye'nin ciddi bir ekonomik kriz içinde olduğunu ifade ederek, bu krizin temelinde yıllardır sürdürülen militarist anlayışın yattığını söyledi. Militarist politikalara ve çatışmalı süreçlere harcanan mali kaynaklara dikkat çeken Temelli, "En yetkili resmi ağızlar bile diyor ki: 'Bugüne kadar 2,3 trilyon dolar aktardık biz bu savaşa'. Uluslararası kurumların açıkladığı rakam 3,5-4 trilyon dolara yaklaşıyor. Böyle bir kaynağı biz savaşa ve silaha değil, bu militarist anlayışa değil de toplumun ihtiyaçlarına ayırmış olsaydık, yoksullukla mücadeleye ayırmış olsaydık, bölgesel eşitsizliklerin giderilmesine ayırmış olsaydık bugün bambaşka bir Türkiye'den, bambaşka bir gelecekten bahsediyor olacaktık" ifadesini kullandı.

Kaynakların silaha aktarılması nedeniyle büyük bir toplumsal ve ekonomik tahribat yaşandığını dile getiren Temelli, harcanan kaynaklar nedeniyle ülke ekonomisinin, siyasetin ve demokrasinin çöktüğünü belirtti. Toplumun değişim talebine vurgu yapan Temelli, "Artık Türkiye toplumuna bu tür baskılarla başka bir yol çizmenizin, başka bir güzergahı belirlemenizin olanağı yoktur. Artık Türkiye'nin yolu barıştan geçen bir yoldur" diye konuştu.

CHP'Lİ KILIÇ, AHMET MİNGUZZİ'Yİ ANDI

CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, Çocuk Koruma Kanunu Teklifi üzerindeki tartışmalar sürerken İzmir Karabağlar'da iki grup çocuk arasında çıkan kavgada 15 yaşındaki Mehmet isimli bir çocuğun yaşamını yitirdiğini söyledi. Şiddet nedeniyle hayatını kaybeden çocukları anan Kılıç, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Ahmet Minguzzi'yi, Atlas Çağlayan'ı, İkbal Uzuner'i, Ayşenur Halil'i, Hakan Çakır'ı ve şiddetin aramızdan kopardığı bütün evlatlarımızı rahmetle anıyorum. Her birinin adı sadece bir soruşturma dosyasının kapağında kalmamalıdır. Her biri bize aynı soruyu soruyor: 'Biz öldürülmeden önce bu devlet neredeydi?' diyorlar. Bir ülkede aileler çocuklarının geliş saatini değil de hayatta olup olmadığını merak ediyorsa orada sadece bir asayiş sorunu yoktur; orada çocukları koruması gereken kamu düzeni ağır biçimde yara almış demektir."

"ÇOCUK ADALETİNDE BAŞARI KAÇ ÇOCUĞUN CEZAEVİNDE KALDIĞIYLA ÖLÇÜLMEZ"

Hukuki bir kavram olan yaş küçüklüğüne de değinen Kılıç, şöyle konuştu:

"Yaş küçüklüğü bir lütuf değildir, af da değildir, cezasızlık hiç değildir. Çocuğun zihinsel, ruhsal ve sosyal gelişiminin henüz tamamlanmamış olmasının bir hukuki sonucudur. Siz bu güvenceleri kaldırıp çocuğu yetişkin ceza sistemine yaklaştırdığınızda yalnızca cezayı artırmış olmuyorsunuz, devletin kendi sorumluluğunu da bir oranda aslında küçültmüş oluyorsunuz. Biz mağdurun acısını görmezden asla gelmiyoruz tam tersine, kaybettiğimiz çocukların ailelerinin adalet talebini de sonuna kadar savunuyoruz bu yasa geçerken de.

Sosyal medyada suç propagandasını önlemeden, okulu terk eden çocuğu geri kazanmadan, mahallede sosyal hizmeti güçlendirmeden, aileyi yoksullukla baş başa bırakmadan ve uyuşturucu ağlarını çökertmeden yalnızca ceza miktarını artırmak evlerdeki ve ülkedeki bu yangını asla söndürmez. Çocuk adaletinde başarı kaç çocuğun daha uzun süre cezaevinde kaldığıyla ölçülmez. Kaç çocuğun okula döndüğüyle kaç çocuğun çetelerin elinden kurtarıldığıyla kaç ailenin yeniden ayağa kaldırıldığıyla ve kaç çocuğun bir daha adli sistemle karşılaşmadığıyla ölçülür."

YENİ PARTİLİ BAŞARIR: "ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARINI DİNLEMEKTEN İMTİNA EDİYORSANIZ NİYE BU KOLTUKLARDA OTURUYORSUNUZ?"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, gazilere ilişkin teklifin dün Milli Savunma Komisyonu'ndan geçtiğini hatırlattı. Şehit aileleri ve gazilerin Komisyon'a katılmak istediklerini ancak toplantıya alınmadıklarını öne süren Başarır, "Eğer siz şehit yakınlarını ve gazileri dinlemekten bile imtina ediyorsanız niye bu koltuklarda oturuyorsunuz? Neyi sakladınız? Bir aileyi ve sorunları dinleseniz, not alsanız belki o getirdiğiniz teklifin bazı maddelerinden utanacaksınız. Eğer bu Meclis'te bir komisyona şehit aileleri, gaziler gelip konuşamıyorsa burası milletin meclisi değildir" diyerek tepki gösterdi.

Meclis'te günlerdir emeklilerin, işçilerin gelir durumunu, borçlarını, faizleri, gazi ve şehit ailelerinin yaşadıklarını anlattıklarını belirten Başarır, muhalefetin konuşmalarına karşılık iktidar kanadından bir yanıt gelmediğini ifade etti. AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'na seslenen Başarır, "Ben bugün Bahadır Bey'den bir parça umutluyum. Umarım Sayın Bahadır Yenişehirlioğlu bir parça hassasiyet gösterir, en azından umut olabilecek cümleleri söyler çünkü biz burada çalışıyorsak millet için çalışıyoruz, millet için varız. Lütfen, bu ortaya koyduğumuz verilere cevap verin diyorum" dedi.

AK PARTİLİ YENİŞEHİRLİOĞLU, MUHALEFETİN "İHRACAT" ELEŞTİRİSİNE YANIT VERDİ

AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, ihracat rakamlarına ilişkin İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in eleştirilere yanıt verdi. Konuşmasında iki gün önce sunduğu verileri hatırlatan Yenişehirlioğlu, "Temmuz 2026 itibarıyla mal ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artarak 25 milyar 621 milyon dolara ulaşmış dedim. Bu rakam tüm zamanların en yüksek temmuz ayı ihracatı ve Cumhuriyet tarihimizin en yüksek 2'nci aylık ihracatı olarak kayda geçti, bu, resmi verilerle sabit" diye konuştu.

Eleştirilerin ekonomik veriler açısından bütüncül değerlendirilmesi gerektiğini savunan Yenişehirlioğlu, "Küresel ticaretin daraldığı, korumacılık eğilimlerinin arttığı, jeopolitik risklerin yoğunlaştığı böylesine önemli bir dönemde Türkiye'nin üretmeye, yeni pazarlara açılmaya ve ihracatını artırmaya devam etmesi asla küçümsenecek bir tablo değildir. Bu, başarı sanayicimizin, üreticimizin, çiftçimizin, ihracatçımızın ve alın teriyle ülkemize değer katan tüm emekçilerimizin ortak emeğidir. Elbette ekonomik hedeflerimiz çok daha büyüktür. Dış ticaret dengesini daha da güçlendirmek, katma değerli üretimi artırmak ve cari dengeyi kalıcı şekilde iyileştirmek için çalışmalarımız sürecektir elbet. Ancak elde edilen başarıları görmezden gelmek yerine, milletimizin emeğine ve resmi verilere hakkını teslim etmek hepimizin ortak sorumluluğudur" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA