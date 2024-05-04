Tarsus'ta suç örgütü operasyonu: 3 tutuklama

Mersin'in Tarsus ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, O.G. tarafından kurulan suç örgütünün ilçede silah ve uyuşturucu ticareti yaptığı ayrıca çeşitli suçlara karıştıkları tespit edildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda O.G, E.K, D.D, M.Y. ve K.P. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.G, E.K. ve K.P. tutuklandı, D.D. ve M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.