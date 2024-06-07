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ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Haziran 2024 Ankara su kesintisi listesi!

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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 8 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 8 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 8 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 8 Haziran Ankara su kesintisi saatleri!

7 HAZİRAN ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 7.06.2024 09:40:00

Tamir Tarihi: 7.06.2024 17:00:00

Detay: ÇUBUK İLÇESİ ESENBOĞA MAHALLESİ MELİKŞAH CADDESİNDE MEYDANA GELEN Ø110'LUK POLİETİLEN BORU ARIZASI NEDENİYLE SAAT 17:00' KADAR SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.

Etkilenen Yerler: ESENBOĞA MAHALLESİ VE MELİKŞAH MAHALLESİ

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 7.06.2024 10:00:00

Tamir Tarihi: 7.06.2024 18:00:00

Detay: Baraj Mahallesi 1071 Malazgirt Caddesi İçerisinde İçme Suyu Şebeke Hattında Meydana Gelen Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Baraj Mahallesi Ve Solfasol Mahallelerinin Bir Kısmı

HAYMANA

Arıza Tarihi: 7.06.2024 10:00:00

Tamir Tarihi: 7.06.2024 15:30:00

Detay: Kadıköy Mahallesi Başdeğirmen Terfi İstasyonunda Enerjisa kaynaklı elektrik kesintisi nedeni ile su kesinti yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Seyran, Kayabaşı, Çaldağ, Yenimahalle ve Medrese Mahalleleri

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 7.06.2024 11:00:00

Tamir Tarihi: 7.06.2024 17:00:00

Detay: ÇUBUK İLÇESİ TAŞPINAR MAHALLESİNDE ENERJİSADAN KAYNAKLI SAAT 17:00'A KADAR SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.

Etkilenen Yerler: TAŞPINAR MAHALLESİ

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 7.06.2024 11:00:00

Tamir Tarihi: 7.06.2024 14:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Marangozlar Sitesinde Bulunan Dağıtım Şebeke Hattında Çalışma Esnasında Çıkan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Yapılmıştır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Marangozlar Sitesi

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 7.06.2024 11:00:00

Tamir Tarihi: 7.06.2024 15:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Kurtuluş Mahallesi Kemal Milaslı Caddesinde Bulunan Dağıtım Şebeke Hattında Çalışma Esnasında Çıkan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Yapılmıştır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Kurtuluş Cumhuriyet Ve Zafer Mahallelerinin Bir Kısmı

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 7.06.2024 12:00:00

Tamir Tarihi: 7.06.2024 15:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ YAKACIK MAHALLESİ 3967 CADDE İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN PEØ100 İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR

Etkilenen Yerler: YAKACIK MAHALLESİ 3967 CAD VE CİVARI

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 7.06.2024 15:30:00

Tamir Tarihi: 7.06.2024 19:00:00

Detay: ETİMESGUT İLÇESİ AŞAĞIYURTÇU MAHALLESİ YURTKENT VİLLALARI İÇERİSİNDE İÇME SUYU HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: YURTKENT VİLLALARI,DÜNYA BİRLİK SİTESİ,YURTÇU KÖYÜ,GOLF KENT SİTESİ VE CİVARI

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