Taksi Şoförü İsmail Kuru'ya Saldırı: İki Kişi Yakalandı

KADIKÖY'de taksi şoförü İsmail Kuru, taksi ücretini ödemeyen 2 kişinin saldırısına uğradı. Taksi şoförüyle 2 saldırgan arasında Kadıköy sokaklarında yaşanan takip güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırganları bir sokakta yakalayan Kuru, yüzüne ve başına aldığı yumruk darbeleriyle ağır yaralandı. Beyin kanaması geçiren Kuru'nun tedavi gördüğü hastane önünde toplanan taksiciler, olaya tepki göstererek güvenlik için kabinli araç isteklerini dile getirdi.

Olay, 27 Eylül Cuma günü saat 03.00 sıralarında Söğütlüçeşme Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 55 yaşındaki taksi şoförü İsmail Kuru, Maltepe'den aracına aldığı iki yolcuyu Kadıköy'e götürdü. Üzerinde nakit olmadığını söyleyen şüpheliler, IBAN ile ödeme yapacaklarını söyledi. Taksi şoförü Kuru, IBAN ile ödemenin yasak olduğunu belirtti ancak yolcular ısrarcı olunca kabul etti. Araçtaki şüpheliler, ödemeyi attıklarını söyledi ama hesabını kontrol eden taksici ödemenin gelmediğini fark etti. Bunun üzerine tartışma çıktı. Şüpheliler tartışmanın hemen ardından araçtan inerek kaçmaya başladı. Ücretini alamayan Kuru ise, kaçan şüphelileri yakalamak için peşlerinden koştu. Şüpheliler ile taksi şoförü arasında ara sokaklarda kovalamaca yaşandı. Kovalama sırasında Kuru, bir şüpheliyi yakaladığı sırada arkadan gelen diğer şüpheli yüzüne yumruk attı. Aldığı darbeyle baygınlık geçiren taksici düşerek kafasını yere vurdu. Şüpheliler olay sonrasında yaya olarak kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen taksici Kuru, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri 1 gün sonra yakaladı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Taksi şoförünün ölümden döndüğü saldırı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, taksi şoförünün saldırganların peşinden koştuğu anlar yer alıyor. Taksi şoförünün yumruklu saldırıya uğradığı anlar da görüntülerde yer alıyor. Kuru, aldığı darbeyle baygınlık geçirerek yola düşerken şüpheliler olay yerinden kaçıyor.

'GÖZÜMÜ HASTANEDE AÇTIM; BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞİM'

Taksi şoförü İsmail Kuru, tedavi gördüğü hastanede yaşadıklarını anlattı. Kuru, "Bu 2 kişiyi Kadıköy'de istedikleri yere getirdim; Altıyolda indirdim. IBAN ile ödemek istediler, "IBAN yasak" dedim. Zorla IBAN ile ödeme geçtiler. 'IBAN ile ödedim' dedi ama birşey gelmedi. Kaçmaya başlayınca peşine düştüm. Ara sokaklara girdik. Arabada önde oturan kişi kafama vurarak beni bayılttı. Gerisini hatırlamıyorum, gözümü hastanede açtım. Beyin kanaması geçirmişim, halen tedavi altındayım" diye konuştu.

'BABAM KURTULDU AMA KURTULAMAYANLAR DA OLDU'

Babasının beyin kanaması geçirdiğini ve 2 gün yoğun bakımda kaldığını söyleyen Emir Kuru, "Maltepe'den yolcu alıyor babam, Kadıköy'e götürüyor. IBAN ile ödemek istiyorlar. IBAN ile ödemek yasak ama diretiyorlar babam da olay çıkmasın diye kabul ediyor. Sonra 'Ödedik abi, gönderdik' diyorlar ama göndermiyorlar. Kaçmaya başlıyorlar. Babam peşlerinden kovalıyor. Bir tanesiyle arbede yaşanıyor diğeri de

arbede sırasında arkadan gelip çenesine vurup bayıltıyor. Düşüp kafasını yere vuruyor. Beyin kanaması geçiriyor. 2 gündür yoğun bakımdaydı şu anda odaya aldılar. 4 gündür hastanede tedavisi devam ediyor. Doktorlar 'Her türlü duruma hazırlıklı olun' demişlerdi. Şüpheliler ertesi gün olay yerine tekrar gidiyorlar ve devletimizin polisi onları orada da tutukluyor. Şu anda cezaevinde oldukları bilgisine sahibim. Bugün babam sağ kurtuldu ama kurtulamayanlar da oldu. Tehlikeli bir iş yapıyoruz. Kelle koltukta çalışıyoruz. Bazen bu durumlar yaşanıyor. Kabinli olursa taksiler çok daha iyi olur" dedi.

TAKSİCİLERDEN KONVOYLU PROTESTO

Saldırı haberini alan taksiciler, meslektaşlarına yapılan saldırıyı protesto etmek için konvoy oluşturdu. Taksiciler konvoy halinde saldırıya uğrayan taksi şoförü İsmail Kuru'nun tedavi gördüğü hastanenin önünde biraraya geldi. Polis ve çevik kuvvet ekipleri de hastane önünde tedbir aldı.

'TEK EKSİĞİMİZ KABİNLİ ARAÇLAR'

Yapılan saldırıyı kınadığını belirten taksici Onur Bolat, "Her geçen gün yaramız kanıyor. Buradan Sayın İçişleri Bakanım Ali Yerlikaya'dan bir ricada bulunuyorum. Artık canımız yanmasın. Biz İstanbul'a hizmet etmek için buradayız. Bizim tek eksiğimiz kabin içi araçlar. Yetkililerden biz bunu bekliyoruz. Biz ailemizi de İstanbul halkını da seviyoruz. Böyle üzücü olaylar hepimizi üzüyor. Biz yolcu seçmedikçe her geçen gün bir taksici ölüyor. Biz yolcu seçmek istemiyoruz aslında, ama bizim can güvenliğimiz yok. Araç içi kabin olsa biz yolcu seçmeyiz zaten. Ama yolcunun her türlüsünü almak zorundaysak lütfen devlet bize sahip çıksın" şeklinde konuştu.

'GÜVENLİĞİMİZİN SAĞLANMASINI İSTİYORUZ'

Taksi şoförü Kasım Yar ise, "Çalışma alanımızdaki teması, fiziksel teması yetkililerden kesmesini istiyoruz. Çünkü ölen arkadaşlarımız, meslektaşlarımız var son 2-3 yıl içinde. Yerel yönetimlerin, merkezi yönetim, STK'ların bu işe el atması gerekiyor. Öncelikle iş güvenliği, şoför güvenliği sonrası oturulur konuşulur" diye konuştu. Başka bir taksi şoförü Enes Polat ise, "Biz İstanbul'u seviyoruz, yolcu seçmek istemiyoruz. Yetkililerden rica ediyoruz bize güvenlik amaçlı kabin veya benzeri ekipmanla güvenliğimizin sağlanmasını istiyoruz" dedi

SALDIRGANLAR 1 GÜN SONRA YAKALANDI

Taksi şoförüne düzenlenen saldırı sonrasında görgü tanıklarının bilgisine başvuran polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını da tek tek inceledi. Kimlik bilgileri tespit edilen 2 şüpheli, saldırıdan 1 gün sonra yakalandı. 2 şüphelinin de kasten yaralama, dolandırıcılık, hırsızlık gibi suçlardan poliste daha önceden 10'ar suç kaydı olduğu öğrenildi. 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.