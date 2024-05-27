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Suudi Arabistan ve Mısır, İsrail'in Filistin yönetimine ait vergi gelirlerini geri vermesini istedi

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Suudi Arabistan ve Mısır, İsrail'in el koyduğu Filistin yönetimine ait vergi gelirlerini geri vermesini ve Filistin yönetiminin çalışmasını engelleyen tüm fiillerden kaçınmasını istedi.

Suudi Arabistan ve Mısır'ın, İsrail'in el koyduğu Filistin yönetimine ait vergi gelirlerini geri vermesini ve Filistin yönetiminin çalışmasını engelleyen tüm fiillerden kaçınmasını istediği belirtildi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Filistin konulu toplantıya katıldı.

Gazze'deki gelişmeler, ateşkes için yürütülen çalışmalar ve yardım girişlerinin ele alındığı toplantıda ayrıca Filistin yönetiminin kötüleşen ekonomisi değerlendirildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, İsrail'in, el koyduğu Filistin yönetimine ait fonları geri vermesi ve Filistin yönetiminin çalışmasını engelleyen tüm fiillerden kaçınması çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre ise Şukri, Filistin yönetiminin görevlerini yerine getirmeye devam edebilmesi için gerekli desteğin sağlanmasının önemini ve İsrail'in, alıkoyduğu vergi gelirlerini Filistin yönetimine bırakması gerektiğini belirtti.

Şukri, uluslararası tarafları, İsrail'in, ekonomik ve mali baskı uyguladığı Filistin bütçesine doğrudan destek vermeye çağırdı.

Öte yandan Dubai Merkezli Al Arabiya televizyonuna göre, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan Brüksel'de, Norveçli mevkidaşı Espen Barth Eide ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile basın toplantısı düzenledi.

Bin Ferhan burada, Gazze'deki insani durumun benzeri görülmemiş bir şekilde kötüleştiğini ve acil ateşkese ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Filistin devletini tanıyan ülkelere teşekkür eden Bin Ferhan, uluslararası toplumu Filistin yönetimini tanımaya ve Gazze'deki insani duruma odaklanmaya teşvik etmek için çok çalıştıklarını ifade etti.

Norveç Dışişleri Bakanı Eide ise Filistin yönetiminin desteklenmesinin önemine işaret etti ve İsrail'in, vergi fonlarını Filistin'e aktarması gerektiğini dile getirdi.

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasında 1994'te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetiminin, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistinliler adına topladığı vergileri, Filistin hazinesine aktarması gerekiyor.

İsrail haber kanalı Channel 12'nin 10 Mayıs'taki haberinde, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, Tel Aviv tarafından Filistin Yönetimi için 9 gün boyunca toplanan 46 milyon dolar vergi gelirini elinde tuttuğu bildirilmişti.

Smotrich 22 Mayıs'ta, Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin'i tanıyacağını duyurmasının ardından "Filistin yönetimine karşı fonların kesilmesi dahil sert cezalandırıcı kararlar" alınması çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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