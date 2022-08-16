Suriye ve Lübnan, Ayda 15.000 Mültecinin Ülkeye Dönüşüne Yönelik Bir Planı Görüştü

ŞAM/BEYRUT, 16 Ağustos (Xinhua) -- Suriyeli ve Lübnanlı yetkililer, her ay 15.000 Suriyeli mültecinin ülkelerine dönmesini kolaylaştırmanın yollarını görüşmek üzere Pazartesi günü Suriye'nin başkenti Şam'da biraraya geldi. Suriye resmi haber ajansı SANA'nın bildirdiğine göre Suri ye Yerel Yönetim ve Çevre Bakanı Hüseyin Mahluf ile konuk Lübnan Göç ve Mülteciler Bakanı İsam Şerafeddin arasındaki görüşmede iki ülke tarafından belirlenen bir zaman çize lgesine göre mültecilerin güvenli ve hızlı bir şekilde evlerine dönmesini sağlamak üzere Suriye tarafından alınan önlemler değerlendirildi.

Mahluf, Lübnanlı bakanla düzenlediği ortak basın toplantı sında, "Lübnan ve Suriye, Lübnan tarafından sunulan planda öngörüldüğü üzere sadece ayda 15.000 değil, tüm mültecilerin ülkelerine dönüşünü kolaylaştırmanın zorunluluğu üzerine mutabakata varmıştır" diye konuştu. Mahluf, Suriye hükümetinin ülkelerine dönmek isteyen tüm Suriyelilere ulaşım, barınma, sağlık ve eğitim gibi temel hizmetleri sağlanma konusunda taahhütte bulunduğunu belirtti. Suriyeli bakan, Suriye ordusunun son birkaç yıl içinde ül ke topraklarının büyük bölümünde güvenlik ve istikrarı sa ğladığını ve Suriye hükümetinin şu ana kadar ülke içinde yerlerinden edilmiş 4 milyon kişinin ve yurtdışında bulunan 1 milyon Suriyeli mültecinin evlerine dönmesini sağladığını vurguladı. Mahluf ayrıca BM kuruluşlarını "özellikle Suriye'nin yerlerinden edilmiş tüm kişilerin dönüşünü kolaylaştırma ve yeniden inşa sürecinde aktif rol almalarını sağlama konusunda Lübnan ve diğer ülkelerle işbirliğine açık olduğu dönemde yerlerinden edilmiş kişilerin evlerine dönmesine aktif bir ortak olmaya" çağırdı.

Suriye'nin başkenti Şam'ın batısında yer alan Suriye ile Lübnan sınırındaki Cdeydet Yabus sınır kapısı ulaşan Suriyeli mülteciler, 3 Aralık 2019. (Fotoğraf: Ammar Safar jalani)

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Şerafeddin, "Planımızı Suriyeli yetkililerle ayrıntılı şekilde görüştük; Suriyeli yetkililer, tüm mültecileri kabul etmeye hazır olduklarını ifade ederek gerekli imkanların sağlanacağı taahhüdünde bulundu" ifadelerini kullandı. Şerafeddin, Lübnanlı yetkililerinin kısa süre içinde Suriye'ye giderek Suriyeli yetkililerle mültecilerin dönüşünü koordine etmeyi planladıklarını söyledi. Lübnanlı bakan, Suriye İçişleri Bakanı Muhammed Halid el-Rahmun ile ayrı bir görüşmede bulundu. Görüşmede el-Rahmun, Suriye hükümetinin, pasaportlarının süresi dolanların ülkeye dönmesine ve yurtdışında doğan Suriyeli çocukların kaydına izin verdiğini ifade etti.

El-Rahmun, Suriye sınırlarında bulunan göç merkezlerinin, merkezi nüfus veritabanına bağlı olduğunu ve ülkeye dönen lere ülkeye gelir gelmez gerekli belgeleri verebilecekler

ini sözlerine ekledi.

Kişi başına en fazla mülteci barındıran ülke olan Lübna n'da hükümet, ülkede 1,5 milyon Suriyeli mülteci bulunduğ unu tahmin ediyor. Bu mültecilerin 880.000'i BM Mültecile r Yüksek Komiserliği'ne kayıtlı; Suriye'nin ülkeye dönece k mülteciler için güvenli olmadığını söyleyen BM Mültecil er Yüksek Komiserliği, Lübnan'ın planına karşı çıkıyor.

Şerafeddin, Ağustos ayının başlarında daha önce eşi benze ri görülmemiş bir finansal krizle boğuşan ve mülteci akın ıyla ekonomi ve altyapısına büyük yük binen Lübnan'ın, B M'nin pozisyonuna bakmaksızın bu planı uygulayacağını söy lemişti.