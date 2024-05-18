TRT'nin düzenlediği NEXT by TRT World Forum etkinliğinde "Güven mi Tuzak mı? Sosyal Medyanın Karmaşasında Yol Almak" başlıklı panel yapıldı.

Panelde, TRT Afrika'dan içerik üreticisi ve gazeteci Abdulbaki Jari, film yapımcısı ve araştırmacı gazeteci Amjad Al Nour, ABD'li gazeteci ve yapımcı Noor Tagouri, The plug markasının kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Sherrell Dorsey konuştu.

İnsanların seslerini duyurmak için sosyal medyayı bir araç olarak kullanması gerektiğini belirten Jari, "Gazze'deki olaylar herkesi ilgilendiren mühim bir mesele, biz de geçmişte koloni mağduru olduk. Sesimizi sosyal medyadan duyurabileceğimize inanıyorum. Sessiz kalmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Jari, sosyal medyanın yeni neslin başına gelen en güzel şeylerden biri olduğuna işaret ederek, insanların bu şekilde seslerini duyurabildiklerini ve başarı elde edebildiklerini kaydetti.

Sosyal medyada samimiyet

Nour da sosyal medyada insanların daha fazla kitleye ulaşmak için mi, yoksa gerçekten samimi olduğu için mi paylaşım yaptıklarının anlaşılabildiğine dikkati çekti.

Konuşmasında bir gazetecinin öldürülmesini ele alan Nour, "Üzerinde basın yeleği, kafasında miğfer varken öldürülmüştü. Bunu gördüğümde bir bağ kurduğum için onu öldüren kişiyi ifşa etmek istedim" dedi.

Sosyal medyada ahlaki sorumluluk

Tagouri ise çok küçük yaşlardan itibaren sosyal medyayı kullandığını dile getirerek, sosyal medyada daha fazla kişiye ulaşmak için trendlere uymaktansa kendini yansıtmayı ve anlattığı hikayelerle insanlarla bağ kurmayı sevdiğini anlattı.

İnsanların sosyal medyada şeffaf ve ahlaki sorumluluğuyla paralel olması gerektiğini ifade eden Tagouri, "tık tuzağını" da çözülmesi gereken bir problem olarak değerlendirdi.

Dezenformasyon problemi

Dorsey ise araştırmacı ve gazetecilerin en büyük probleminin dezenformasyon olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Medya raporlamalarında yanlışlıklar yapıldığını ve gerekli kontrollerin sağlanmadığını vurgulayan Dorsey, teyit süreçlerinin etkin bir biçimde kullanılması gerektiğini söyledi.

Dorsey, sosyal medyanın gençlerin ruh sağlığı üzerinde negatif etkileri olduğunu belirtti.