Son dakika! İskenderun'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! İskenderun'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

AA - Burak Milli - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika! İskenderun'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir zanlı tutuklandı.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramada, 18,60 gram esrar, 35 gram sentetik uyuşturucu ile 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.G, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Burak Milli - Güncel

İskenderun, Uyuşturucu, Hisarcık, Hatay, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title