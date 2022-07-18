Son dakika haber! ESENYURT'TA HASTANE ÖNÜNDE AMBULANS ŞOFÖRÜYLE YAYANIN KAVGASI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem haberi... ESENYURT'ta hasta almaya giden ambulansın şoförüne hızlı gittiği iddiasıyla bir kişi küfretti.
ESENYURT'ta hasta almaya giden ambulansın şoförüne hızlı gittiği iddiasıyla bir kişi küfretti. Ambulans şoförüyle küfrettiği öne sürülen kişinin kavgasını çevredekiler ayırdı.
Olay, geçen cumartesi akşamı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Hasta almaya giden ambulansın şoförüne, iddiaya göre yoldan geçen biri hızlı gittiğini öne sürerek küfretti. Ambulanstan inen şoförle, ona tepki gösteren kişi kavga etmeye başladı. Kavgayı hastane önündekiler ayırdı. Kavga anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Ambulans şoförünün karakola giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel