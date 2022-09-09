Son dakika haberleri! Denizli'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı Güncel Haberler Son dakika haberler... Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Aykut Yavuz'un kullandığı 07 AER 55 plakalı otomobil, Gürpınar Mahallesi mevkisinde Ramazan Şahin'in idaresindeki 64 KP 666 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Şahin, Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Umahan Öz Ramazan Şahin Denizli Güncel Haberler Son Dakika

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