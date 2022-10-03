Son dakika haberi! Yunanistan'dan İstanbul'a hareket eden uçak Selanik'e acil iniş yaptı

Son dakika gündem haberi: Yunanistan'dan İstanbul'a hareket eden uçağın, bir yolcunun talimatlara uymayarak sorun çıkarması nedeniyle acil iniş yaptığı bildirildi.

Yunanistan'dan İstanbul'a hareket eden uçağın, bir yolcunun talimatlara uymayarak sorun çıkarması nedeniyle acil iniş yaptığı bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, alkollü olduğu belirtilen yabancı uyruklu yolcunun verilen talimatlara uymaması dolayısıyla, pilot Selanik'teki Makedonya Havalimanı'na acil iniş kararı aldı.

Uçağın inmesinin ardından sorun çıkaran yolcu gözaltına alındı.

Yunan basınında, söz konusu yolcunun uçuşta kullandığı kimlik bilgilerinin doğru olmadığını ve hakkında Yunan mahkemelerinde henüz sonuçlanmamış bir dava bulunduğu da yer aldı.