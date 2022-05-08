TEM'DE 6 ARAÇLI ZİNCİRLEME KAZA: 9 YARALI - Haberler

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TEM'DE 6 ARAÇLI ZİNCİRLEME KAZA: 9 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde TEM Otoyolu'nda 6 aracın çarpıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde TEM Otoyolu'nda 6 aracın çarpıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, saat 14.00 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti Osmangazi Köprüsü yol ayrımında meydana geldi. Aniden yavaşlayan trafikte 6 araç çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 9 kişiyi tedavileri için hastanelere götürdü. Kaza nedeniyle kontrollü bir şekilde trafik akışı sağlanan TEM Otoyolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Bu sırada kaza yapan araçlarda bulunan bazı kişiler gözyaşları içerisinde ekiplerin çalışmalarını izledi. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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