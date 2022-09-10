Son dakika haberi: Somali'deki Eş-Şebab operasyonunda üst düzey örgüt lideri etkisiz hale getirildi Güncel Haberler Son dakika haber: Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün üst düzey liderlerinden birinin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün üst düzey liderlerinden birinin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Somali ordusundan yapılan açıklamaya göre, ülkenin Aşağı Şabel bölgesinde Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenlendi. Askeri operasyonda örgüt liderlerinden birinin etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, bu kişinin ismi paylaşılmadı. Açıklamada, Eş-Şebab üyelerinin esir aldığı bazı sivillerin kurtarıldığı da belirtildi. Eş-Şebab örgütü, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor. Güncel Kaynak: AA / Gökhan Kavak Somali Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi: Somali'deki Eş-Şebab operasyonunda üst düzey örgüt lideri etkisiz hale getirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.