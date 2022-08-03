Son dakika haberi: Beyin kanaması sonucu vefat eden polis memuru, Isparta'da toprağa verildi Son dakika haberi: Kütahya'da geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Murat Bacalıkaya, memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı. Kütahya'da geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Murat Bacalıkaya, memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli Bacalıkaya'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, babaevinde helallik alınmasının ardandan Ulu Cami'ye getirildi. Isparta İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, baba Hasan Bacalıkaya'yı teskin etmeye çalıştı, yakınlarına taziyelerini iletti. Cenaze namazının ardından, tören mangasınca cenaze aracına taşınan Bacalıkaya'nın naaşı, Ayazmana Mahallesi'ndeki Akyol Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine, Turanlı'nın yanı sıra MHP İl Başkanı Hasan Basri Sönmez, İYİ Parti İl Başkanı Hasan Büyükçam, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı. Kütahya'da beyin kanaması sonucu bir hafta önce hastaneye kaldırılan 2 aylık çocuk babası Bacalıkaya, tedaviye rağmen kurtarılamamıştı. Güncel AA / Yalçın Çelen Kütahya Isparta Güncel Haberler Son Dakika

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