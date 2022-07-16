Son dakika haber | Kamyonet ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, 6 kişi yaralandı Bir son dakika haberine göre Aksaray'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Aksaray'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Aşır Karaca (53) idaresindeki 44 ABD 263 plakalı otomobil ile Mehmet Porsuk (52) kontrolündeki 68 ABC 803 plakalı kamyonet, merkeze bağlı Armutlu köyü girişinde kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Karaca'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada, sürücü Porsuk ile kamyonetteki Şule Yıldız (28), Ahmet Kaygısız (69), Adem Yıldız (29), Mürüvvet Kaygısız (70) ve Sevim Yıldız (3) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Karaca'nın cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. AA / Zekeriya Karadavut - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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