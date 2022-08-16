Son dakika haber! Bayramiç'te aynı evde 6 gün arayla ikinci kez yangın çıktı Güncel Haberler Son dakika haberler: Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Yassıbağ köyünde aynı evde 6 gün arayla ikinci kez çıkan yangın söndürüldü. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Yassıbağ köyünde aynı evde 6 gün arayla ikinci kez çıkan yangın söndürüldü. Köyde Ünzile Şahin'e ait evde henüz bilinmeyen bir başlayan yangın, saman deposuna sıçradı. Bayramiç Belediyesi ekiplerince köy halkının yardımıyla alevler kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. Yangın, evde ve saman deposunda hasara yol açtı. Evde 10 Ağustos'ta çıkan yangına erken müdahale eden ekipler, alevleri büyümeden söndürmüştü. Yangınların çıkış sebebinin tespiti için başlatılan çalışma sürüyor. Güncel AA / Sabahattin Sallama Çanakkale Bayramiç Güncel Haberler Son Dakika

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