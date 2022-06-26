Son dakika haber: Arıların saldırısına uğradı, hastaneye kaldırıldı Edinilen son dakika gelişmesine göre Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA )-DÜZCE'nin Çilimli ilçesinde arıların saldırısına uğrayan Beytullah Şen (38), hastanelik oldu. Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA )-DÜZCE'nin Çilimli ilçesinde arıların saldırısına uğrayan Beytullah Şen (38), hastanelik oldu. Olay, 16.30 sıralarında Çilimli ilçesine bağlı Esenli köyünde meydana geldi. Evinin bahçesini temizleyen Beytullah Şen bir anda arıların saldırısına uğradı. Soluk almakta zorlanan Şen'i görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Şen'i ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Şen'in tedavi altına alındığı belirtildi. Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Güncel Çilimli Düzce DHA Güncel Haberler Son Dakika

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