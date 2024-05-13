Sivas'ta hafif ticari araç dereye devrildi, 3 kişi yaralandı
Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç dereye devrildi ve 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sivas'ın İmranlı ilçesinde hafif ticari aracın dereye devrilmesi sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
İ.E. (62) yönetimindeki 34 BKJ 794 plakalı hafif ticari araç, Kevenli köyü yakınlarında dereye devrildi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve İmranlı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan H.E. (55) ve E.A.E. (1) yaralandı.
İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.