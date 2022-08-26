Sivas gündem: Sivas'tan 2 dağcı Ağrı Dağı zirve tırmanışına katıldı
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Sivas gündem haberi: Sivas Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü (SİVDAK) üyesi 2 dağcı, 26-30 Ağustos Zafer Haftası kutlamaları kapsamında Ağrı Dağı'na düzenlenen tırmanışa katıldı.
Sivas Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü (SİVDAK) üyesi 2 dağcı, 26-30 Ağustos Zafer Haftası kutlamaları kapsamında Ağrı Dağı'na düzenlenen tırmanışa katıldı.
SİVDAK'tan yapılan açıklamaya göre, Zafer Haftası kutlamaları kapsamında yurt içi ve yurt dışından 100'ün üzerinde dağcının katılımıyla gerçekleştirilen Ağrı Dağı zirve tırmanışı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Çevirme köyünden başladı.
Organizasyona Sivas'tan da 2 dağcı katıldı.
Zirveye ulaşan dağcılar, Türk Bayrağı açarak İstiklal Marşı okuduktan sonra kamp alanına döndü.
Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel