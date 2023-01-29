Sinan Ateş'in Eşi Ayşe Ateş'e Taziye Ziyaretinde Bulunan Davutoğlu: 'Eşinize Yapılan Hain Suikastın Hesabını Dört Ay Sonra Biz Soracağız. Sinan...

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara’da uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’e taziye ziyaretinde bulundu. Ayşe Ateş’i evinde ziyaret eden Davutoğlu “Eşinize yapılan hain suikastın hesabını dört ay sonra biz soracağız. Sinan Ateş’in kanı yerde kalmayacak. Eşi ve çocuklarıyla kurduğu Türkiye hayalini biz gerçekleştireceğiz” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'e taziye ziyaretinde bulundu. Ayşe Ateş'i evinde ziyaret eden Davutoğlu "Eşinize yapılan hain suikastın hesabını dört ay sonra biz soracağız. Sinan Ateş'in kanı yerde kalmayacak. Eşi ve çocuklarıyla kurduğu Türkiye hayalini biz gerçekleştireceğiz" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara'da 30 Aralık'ta uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in bugün Ankara'daki evine giderek taziye ziyaretinde bulundu. Davutoğlu'na taziye ziyaretinde Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcıları Selçuk Özdağ, Feramuz Üstün, Gelecek Partisi Kurucu Üyesi Hasan Hüseyin Bozok ve Ankara İl Başkanı Hakan Tokaç eşlik etti. Ziyarette fotoğraf çekilmedi.

Ateş'e başsağlığı dileklerini ileten Davutoğlu, "Eşinize yapılan hain suikastın hesabını dört ay sonra biz soracağız. Sinan Ateş'in kanı yerde kalmayacak. Eşi ve çocuklarıyla kurduğu Türkiye hayalini biz gerçekleştireceğiz" dedi. Ateş, Davutoğlu'na taziye ziyareti için teşekkür etti.

"ERDOĞAN VE SOYLU HALA SESSİZ. NEYİ BEKLİYORSUNUZ?"

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık'ta Ankara'nın Çankaya ilçesinde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, olayın ardından sosyal medya hesabından Sinan Ateş cinayetine dair bir video yayımlamıştı. Paylaşımında "Bahçeli suskun, Soylu suskun, Cumhurbaşkanı suskun. Ankara'nın göbeğinde suikast düzenlendi bir can gitti ama sesleri solukları çıkmıyor. Niye? Niye? Niye?" diye soran Davutoğlu, Sinan Ateş cuma günü vefat ettiği için her hafta aynı gün suikasta uğradığı saatte sosyal medya hesabından paylaşım yapmaya devam etmişti. Davutoğlu son olarak 27 Aralık'ta şu paylaşımı yapmıştı:

"Sinan Ateş'in Ankara'nın göbeğinde hain bir suikast sonucu öldürülmesinin üzerinden 28 gün yani 672 saat geçti. Bahçeli, Erdoğan ve Soylu hala sessiz. Neyi bekliyorsunuz? Siz konuşana kadar, her hafta soracağım."