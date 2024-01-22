Seyyar Satıcı, Denize Düşen Yolcuyu Kurtardı

Murat DELİKLİTAŞ-Mustafa Mert KARACA/İSTANBUL, KARAKÖY açıklarında, dengesini kaybederek tekneden denize düştüğü iddia edilen yolcuyu kurtaran seyyar satıcı Agit Çiçek, o anları anlattı. Düşen kişiyi kurtarmak için kimsenin denize atlamadığını belirten Çiçek "Kimisi de video çekiyordu. Ben de insanlık namına üzerimdekileri çıkarıp atladım hiç düşünmeden. Bizimki vicdan, insanlık… O yüzden atladım" dedi.

Olay, Beyoğlu Karaköy'de, dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, Karaköy açıklarında teknede, dengesini kaybederek denize düştü. Kıyıdan olayı gören vatandaşlar, deniz yüzeyinde çırpınmaya başlayan yolcuya yardımcı olmak için can simidi attı. Bu sırada, kalabalığı görerek olay yerine gelen Agit Çiçek adlı seyyar satıcı, soğuk havaya rağmen tereddüt etmeden denize atladı. Suyun soğukluğu nedeniyle kısa süreli hipotermi geçiren Çiçek, yaklaşık 60 metre yüzdükten sonra yolcuya ulaştı. Seyyar satıcı Çiçek'in çabalarıyla kıyıya ulaşan yolcu, vatandaşların da yardımıyla karaya çıkarıldı. Hipotermi geçirdiği öğrenilen yolcu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"KİMSE KURTARMAK İÇİN ATLAMIYORDU"

Soğuk havaya aldırış etmeden denize atlayan seyyar satıcı Agit Çiçek o anları anlattı. Karaköy Sahili'nde midye sattığını belirten Çiçek, "Tezgahı o an kapatmıştım, bekliyordum. 'Birisi vapurdan düştü' diye seslendiler. Ben de oradan koşarak geldim buraya. 60-70 metre ileriye düşmüştü, çırpınıyordu. Çok kalabalıktı, hava soğuktu. Kimse de kurtarmak için atlamıyordu, kimisi de video çekiyordu. Ben de insanlık namına, üzerimdekileri çıkarıp atladım hiç düşünmeden. Bizimki vicdan, insanlık… O yüzden atladım. Başka bir sebepten atlamadım. Bu ilk olay değil ki çok olay yaşıyoruz biz burada, çok insan kurtarıyoruz. Hiç kimsenin haberi olmuyor" dedi.

Agit Çiçek, soğuk suya atlayınca kısa süreli hipotermi geçirdiğini ifade ederek, "Denize atladıktan sonra 20 saniye falan şok geçirdim, kendime gelemedim. Yüzerken kulaç atamıyordum, çok kötü olmuştum. Sonra adamın yanına gidince, onla uğraşırken soğuğu unuttum. İple çektiler bizi buradan, sağ olsunlar. Simit olmasaydı, ben de olmasaydım belki de o adam ölürdü. Şu an nerede, nasıl bilmiyorum ama biz ambulansa bindirip gönderdik. Ben de o halde kendi imkanlarımla kendi evime gittim. Adamdan hiç haberim yok, inşallah iyidir." diye konuştu.