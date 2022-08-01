Sevda Erdan Kılıç'tan Partili Gençlere: 'Bu Felaketi, Bu Enkazı Hep Birlikte Kaldıracağız'

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, CHP'nin Gençlik Kampı'nda partili gençlere "Yaşıtlarınız Avrupa'yı, Amerika'yı ya da dünyanın herhangi bir ülkesini turizm amaçlı, eğitim amaçlı gezerken; biz burada 'askıda bilet' uygulamasıyla gençler bayramda ailelerini ziyaret edebilsin diye çaba sarf ediyoruz. Sizler bunu hak etmiyorsunuz, ülkemiz bu durumu hak etmiyor. İktidarı seçimle almamıza az kaldı. Bu felaketi, bu enkazı hep birlikte kaldıracağız. Şu anda iktidarda olmadan ülkeyi yöneten bir CHP var" dedi.

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Sevda Erdan Kılıç, CHP Parti Okulu'nun Karşıyaka Yamanlar Gençlik Merkezi'nde düzenlediği 47. Gençlik Kampı'na katıldı. "Tecrübe Konuşuyor" bölümünde Türkiye'nin birçok ilinden gelen gençlerle bir araya gelen Kılıç, partideki deneyimlerini anlattı. Soru-cevap şeklinde geçen görüşmede, 9 Eylül Hukuk Fakültesi'nde öğrenciyken 1999 seçimleriyle birlikte aktif olarak CHP'de siyaset yapmaya başladığını dile getiren Kılıç, sosyal devletin görevinin gençlerin temel ihtiyaçlarına destek olmak, sosyal yaşamına katkı sağlamak ve gençlerin hayallerinin gerçekleştirilmesini sağlamak olduğunu vurguladı.

Kılıç, "Ancak mevcut AKP iktidarında durum bunun tam tersidir. AKP'li yöneticiler, gençlerin bu ihtiyaçlarını karşılamak şöyle dursun, adeta onların bu ülkeyi, toprakları terk etmeleri için mücadele vermektedirler. Başta genel başkanları olmak üzere bütün AKP'liler her platformda bunu dile getirmekten de çekinmemektedirler" dedi.

Gençlere, "Önce kendinize sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'ne güvenin, hep birlikte mücadele ederek bu karanlık günleri aşacağız" diye seslenen Kılıç, sözlerine şöyle devam etti:

"Yaşıtlarınız Avrupa'yı, Amerika'yı ya da dünyanın herhangi bir ülkesini turizm amaçlı, eğitim amaçlı gezerken; biz burada 'askıda bilet' uygulamasıyla gençler bayramda ailelerini ziyaret edebilsin diye çaba sarf ediyoruz. Sizler bunu hak etmiyorsunuz, ülkemiz bu durumu hak etmiyor. İktidarı seçimle almamıza az kaldı. Bu felaketi, bu enkazı hep birlikte kaldıracağız. Şu anda iktidarda olmadan ülkeyi yöneten bir CHP var. 'Emekliye ikramiye' dedik geldi. 'Taşerona kadro' dedik kısmen o da halloldu. 'Temel gıda maddelerinde KDV'yi indirin' dedik indirdiler. '3600 ek gösterge' dedik oldu. 'Asgari ücreti arttırın' dedik arttı. 'Gençlerin KYK faizlerini silin' dedik o da oldu. Sırada EYT sorunu, aile destekleri sigortası ve sizlerin yaşadığı sorunlar var. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu daha önce açıkladı, ilk cep telefonu ve oyun konsolunda ÖTV sıfırlanacak. İnternet aboneliklerinden vergi alınmayacak ve dünyanın parasını ödediğimiz bu garabet internet sistemini de iyileştireceğiz."

Kılıç, üniversiteye kayıt yaptıran 18 yaş üstü her gence kültür sanat etkinliklerinde kullanabileceği 1000 TL bakiyeli kart ya da mobil uygulama tanımlanacağını ifade ederek, "Bu kart ya da mobil uygulama finansal teknoloji ürünü olacak" dedi.

"ÖZGÜR YARINLARI SİZLERLE BİRLİKTE KURACAĞIZ"

Ülkedeki kötüye gidişin temelinde, devlet yönetimindeki liyakatsizlik ile AKP'li yandaş, akraba, eş, dost, kardeşlerden oluşan torpilli atamaların yattığını vurgulayan Sevda Erdan Kılıç, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında mülakat kaldırılacak, zorunlu hallerde kamera kaydıyla mülakat olacak, torpile kökten son verilecek. Yerel yönetimler de dahil, kamuda ilana çıkılan her pozisyon için şeffaf kurallarla işe alım yapılacak. Gençlerden yani sizlerden pasaport çıkartma işlemi ya da yurt dışına çıkış harcı alınmayacak. İlk sıfır otomobilinizde ÖTV sıfırlanacak. Daha iyi bir Türkiye'yi, özgür yarınları sizlerle birlikte kuracağız. Bu ülkeye adaleti, demokrasiyi hep birlikte getireceğiz. Ondan sonrası zaten çorap söküğü gibi gelecektir."