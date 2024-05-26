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Senegal'de Türk Mutfağı Haftası'nda kadın büyükelçiler Selanik böreği pişirdi

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Senegal'de Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen atölyede, Senegal'de mukim kadın büyükelçiler Selanik böreği yapmayı öğrendi. Atölyeye, farklı ülkelerin büyükelçileri ve BM temsilcileri de katıldı. Şef Yunus Emre Akkor, kadın büyükelçilere börek yapımını gösterdi ve Türk kahvaltı kültürü hakkında bilgi verdi.

Senegal'de Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen atölyede Senegal'de mukim kadın büyükelçiler Selanik böreği pişirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği ve Dakar Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde mutfak atölyesi düzenlendi.

Atölyeye, Pakistan'ın Dakar Büyükelçisi Saima Sayed, Küba'nın Dakar Büyükelçisi Maydolis Barbara Sosa Hilton, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Temsilcisi Tracey Hebert-Seck, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Temsilcisi Silvia Danailov, Birleşmiş Milletler Senegal Mukim Koordinatörü Aminata Maiga ve Avusturya'nın Dakar Büyükelçisi Ursula Fahringer katıldı.

Şef Yunus Emre Akkor, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman ve Dakar YEE Koordinatörü Merve Işık Efe'nin ev sahipliğinde düzenlenen atölyede kadın büyükelçilere Selanik böreğinin yapımını gösterdi.

Akkor, Selanik böreğinin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği börek olduğunu belirterek, püf noktalarını anlattı.

Kadın büyükelçiler, kendileri için özel hazırlanan önlükleri giyip, bandanaları takarak Akkor eşliğinde börek yaptı.

Büyükelçiler, atölye sonunda yine Akkor'un hazırladığı kahvaltı masasına geçti ve Türk kahvaltı kültürü hakkında şeften bilgi aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Yunus Emre Akkor Selanik Senegal Gastronomi Kültür Diplomasi Güncel Haberler

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