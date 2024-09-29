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Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Türkiye, Küresel Liderliğini ADEX 2024'te Gösterdi

Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Türkiye, Küresel Liderliğini ADEX 2024'te Gösterdi
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Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ADEX 2024 fuarında Türkiye'nin savunma sanayiindeki güçlü konumunu vurguladı ve 210 katılımcı firma arasında 50 Türk firmasının bulunmasının önemli bir gösterge olduğunu belirtti.

SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "ADEX 2024 fuarında yüksek bir katılım sergileyerek gücümüzü bir kez daha gösterdik. Fuara katılan 210 şirketin 50'si Türk firmalarıdır ve bu Türkiye'nin savunma sanayindeki küresel liderliğinin güçlü bir göstergesidir" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 5'inci Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'na (ADEX 2024) ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Görgün, "Savunma sanayimiz hedef değil, başarı sembolüdür. Son dönemde, savunma sanayimizin gurur kaynaklarından biri olan Baykar'ın uluslararası bir fuarda yaptığı sponsorluğu İsrail ile iş birliği yapmakla suçlamak gibi asılsız iddialar gündeme getirilmektedir. Bu tür provokasyonlar, savunma sanayimizin küresel çapta elde ettiği başarıları itibarsızlaştırma çabalarının bir parçasıdır. Gerçekler göz ardı edilerek yürütülen bu çirkin kampanyalar, ne milli hedeflerimize zarar verebilir ne de milletimizin kararlılığını sarsabilir" ifadelerini kullandı.

'185 ÜLKEYE 230'DAN FAZLA STRATEJİK ÜRÜN SAĞLIYORUZ'

Görgün, savunma sanayinin, bugün 185 ülkeye 230'dan fazla stratejik ürün sağlayan, küresel çapta rekabet gücü yüksek bir sektör olduğun kaydederek, "Ürettiğimiz teknolojiler ve platformlar dünya genelinde dost ve müttefik ülkelerin savunma güçlerine katkı sağlamaktadır. ADEX 2024 fuarında da yüksek bir katılım sergileyerek gücümüzü bir kez daha gösterdik. Fuara katılan 210 şirketin 50'si Türk firmalarıdır ve bu Türkiye'nin savunma sanayindeki küresel liderliğinin güçlü bir göstergesidir. Azerbaycan ile savunma alanındaki iş birliklerimiz hız kesmeden devam etmektedir. Birçok firmamız, Azerbaycan ile ortak üretim süreçlerine başlamış olup bu güçlü kardeşlik bağları, savunma sanayinde de somut bir şekilde kendini göstermektedir. ADEX fuarı kapsamında imzalanan birçok anlaşma da iki ülkenin savunma alanında daha derin iş birliklerine imza attığını kanıtlar niteliktedir" dedi.

'TÜRKİYE, HER ALANDA GÜCÜNÜ KANITLAMIŞTIR'

Türkiye ve Azerbaycan'ın iki ülkenin kardeşliğine yakışır şekilde ortak projeleri ve iş birliklerini her geçen gün artırdığını vurgulayan Görgün, "Savunma alanında daha büyük başarılar hedeflemekteyiz. Türkiye, bağımsız savunma sanayi yolunda attığı adımlarla, her alanda gücünü kanıtlamıştır. Bu başarı, sadece bir firmanın değil, tüm milletimizin ortak başarısıdır. Şüphesiz aziz milletimiz, bu tür provokatif saldırılara itibar etmeyecek, milli çıkarlarını ve savunma sanayimizin gücünü her daim koruyacaktır. Kim ne yaparsa yapsın, Türkiye'nin yükselişi durdurulamayacak, savunma sanayimiz küresel başarılarını sürdürmeye devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Haluk Görgün Türkiye

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