Horoz Lojistik halka arzında toplamda 24.600.000 lot dağıtıldı. Ortalamaya göre bireysel yatırımcıya 11 lot pay düşeceği belirtiliyor. Halk arz fiyatı 55,00 TL olarak belirlenmişti. Horoz Lojistik hisseleri Borsa İstanbul'da HOROZ sembolü ile işlem görecek. Horoz Lojistik kaç lot dağıttı? Horoz Lojistik ne zaman işlem görecek?

HOROZ LOJİSTİK KAÇ LOT DAĞITTI?

Şirket bireysel yatırımcılara ortalama 11 Lot (605 TL) dağıtım yaptı.

HOROZ LOJİSTİK NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Halk arz fiyatı 55,00 TL olarak belirlenmişti. Horoz Lojistik hisseleri Borsa İstanbul'da HOROZ sembolü ile işlem görecek.

HOROZ LOJİSTİK HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Horoz Lojistik halka arz katılım endeksine uygun değildir. Buna göre Horoz Lojistik halka arzı islami hassasiyeti olan yatırımcılar için uygun değildir.