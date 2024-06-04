Kurban Bayramı tatili toplam 9 gün oldu mu? 2024 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak ve ne zaman biteceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı, ne zaman belli olur ve Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor merak ediliyor. Kurban Bayramı tatili toplam kaç gün olacak, uzatıldı mı? 2024 Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı mı, birinci gün ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

KURBAN BAYRAMI TATİLİ TOPLAM KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı tatili bu sene 16 Haziran'da başlıyor ve 19 Haziran Çarşamba günü sona erecek.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?



Arefe Günü: 15 Haziran Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Günü: 16 Haziran Pazar

Kurban Bayramı 2. Günü: 17 Haziran Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Günü: 18 Haziran Salı

Kurban Bayramı 4. Günü: 19 Haziran Çarşamba

KURBAN BAYRAMI TATİLİ DOKUZ GÜNE UZATILDI MI?

Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da ara günlerin hafta sonu ile birleştirilip 9 günlük tatil olmasına yönelik beklentiler artarken tüm gözler Beştepe'ye çevrildi.