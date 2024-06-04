Chelsea'nin yeni teknik direktörü Enzo Maresca kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Enzo Maresca, "Chelsea gibi dünyanın en büyük kulüplerinden birine katılmak her antrenörün hayalidir. Bu fırsattan dolayı çok heyecanlıyım. Çok yetenekli oyuncu grubuyla çalışmayı dört gözle bekliyorum. Kulübün başarı geleneğini sürdüren ve taraftarlarımızı gururlandıran bir takım oluşturmayı umuyorum" şeklinde ifade etti.İşte Enzo Maresca ile ilgili detaylar…

ENZO MARESCA KİMDİR?

Enzo Maresca, 10 Şubat 1980 doğumlu İtalyan teknik direktör ve eski futbolcudur. Kariyerine West Bromwich Albion'da başlayan Maresca, Juventus, Fiorentina, Sevilla, Olympiacos, Málaga ve diğer İtalyan kulüplerinde de forma giydi. Ayrıca İtalya genç milli takımlarında da yer aldı, ancak A milli takım forması giymedi. En son Premier League kulübü Leicester City'nin teknik direktörlüğünü yapmış, ancak İngiliz futbol kulübü Chelsea'de teknik direktörlük görevine getirilmiştir.

ENZO MARESCA KARİYERİ

Vincenzo "Enzo" Maresca, İtalyan teknik direktör ve eski futbolcudur. Maresca, futbolculuk kariyeri boyunca Juventus, Fiorentina, Sevilla ve Olympiakos gibi takımlarda forma giydi. Ayrıca UEFA Kupası finalinde 2 gol atan oyuncular arasında yer aldı. Futbolu bıraktıktan sonra Sevilla ve West Ham United'da yardımcı antrenörlük yaptı. Leicester City'nin teknik direktörü olarak görev aldıktan sonra Chelsea FC teknik direktörü oldu.

Enzo Maresca, futbolculuk kariyerinde birçok farklı kulüpte forma giydi. İşte oynadığı takımlar:

West Bromwich Albion : İngiltere'de West Bromwich Albion'da futbol oynadı.

Juventus : Maresca, Juventus formasıyla Serie A ve Supercoppa Italiana zaferleri yaşadı.

Sevilla : En başarılı yılları Sevilla'da geçti. Bu dönemde Copa del Rey, UEFA Süper Kupası ve UEFA Kupası'nı iki kez kazandı.

Olympiakos : Yunanistan'da Olympiakos forması giydi.

Malaga : İspanya'da Malaga CF'de oynadı.

Fiorentina : Fiorentina'ya kiralık olarak transfer oldu.

Verona : Kariyerinin son dönemlerinde Verona'da oynadı.

Ayrıca, futbolculuğu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine adım atan Maresca, şu an Chelsea FC'ın teknik direktörüdür.