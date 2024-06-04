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İtalya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya-Türkiye maçı şifresiz mi?

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Milli maç ne zaman? Hedefine ulaşmak isteyen İtalya-Türkiye bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan İtalya-Türkiye maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, İtalya-Türkiye maçı ne zaman?

Hazırlık maçı heyecanla beklenen müsabakada İtalya- Türkiye karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi İtalya- Türkiye maçı şifresiz mi? İtalya- Türkiye maçı hakemi kim? İtalya- Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. İtalya- Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya- Türkiye maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

04-06-2024 İTALYA VS TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

İtalya ile Türkiye arasındaki Hazırlık Maçı maçı, TRT Spor, CBC Sport kanallarından canlı maç izlenebilecek.

İTALYA-TÜRKİYE MAÇI TRT SPOR CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

İTALYA-TÜRKİYE MAÇI CBC SPORT CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

İTALYA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ GÜN?

İtalya-Türkiye Maçı, 04 Haziran Salı günü oynanacak.

İTALYA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

İtalya-Türkiye Maçı, saat 22:00 başlayacak.

İTALYA-TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İtalya ve Türkiye, karşı karşıya geleceği Hazırlık Maçı maçı, Bologna'da, Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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