İCARDİ GALATASARAY'DAN AYRILIYOR MU? #129349 İcardi Galatasaray'dan gidiyor mu? #9917 #129349

Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'da gol kralı Mauro Icardi'nin takımdan ayrılacağı iddia edildi. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un görevinden ayrılacak olması sebebiyle Icardi'nin ayrılığı merak ediliyor. İCARDİ GALATASARAY'DAN AYRILIYOR MU? İcardi Galatasaray'dan gidiyor mu? İşte ayrıntılar...

İCARDİ GALATASARAY'DAN GİDİYOR MU?

Bu sezonda Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray'da Mauro Icardi ile ilgili şoke eden bir gelişme yaşandı. Arjantinli futbolcunun, sarı-kırmızılı takımdan ayrılık kararı aldığı öne sürüldü.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, gündemi sarsacak olay bir iddia ileri sürdü. Di Marzio, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un görevinden ayrılacak olması sebebiyle Mauro Icardi'nin ayrılığının oldukça güçlü bir ihtimal haline geldiğini iddia etti.

İCARDİ TAKIMDAN AYRILIYOR MU?

Şampiyonluk kutlamalarında Mauro Icardi'nin Dursun Özbek ve Erden Timur'a: "1 yıl daha… Yok yok, 2 yıl daha" dediği kameralara yansımıştı.