Araçta bırakılan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti! Olay ne, nerede oldu?

Bursa'da 4. yaşındaki Ali Furkan araçta ölü bulundu. Babasıyla inşaat incelemeye giden 4 yaşındaki çocuk tek başına arabada kalmak istedi. Sıcaklığın da etkisiyle nefes alamayan çocuk hayatını kaybetti. Araçta bırakılan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti! Olay ne, nerede oldu?

OLAY NE?

Müteahhit Baba Mehmet G.(47), 4 yaşındaki oğlu Ali Furkan'ı da alıp aracıyla yapımı devam eden site inşaatını incelemeye gitti. Çocuk araçta oturacağını söyleyip şantiye alanına gitmedi.

Bir süre şantiyedeki incelemenin ardından aracın kapısını açan baba, çocuğunu hareketsiz buldu. Baba hareketsiz yatan çocuğu bir türlü uyandıramadı. Çocuk özel araçla özel bir hastanenin acil servisine getirildi. Solunumu olmayan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölümü öğrenen yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Çocuğun cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp kurumuna gönderildi.

OLAY NEREDE OLDU?

Olay Akhisar mahallesi Karalar yolu caddesinde meydana geldi. Bursa'da bugün hava sıcaklığının 36 dereceye kadar çıktığı, araç içindeki sıcaklığın ise 50 dereceyi geçtiği kaydedildi.