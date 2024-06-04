Asgari ücrete zam yapılacak mı? Emekli ve memura zam var mı?

Ak Parti'nin Kızılcahamam kampından ekonomide gerçekçi, popülizmden uzak bir ekonomi politikası uygulanması konusunda kararlılık çıktı. Geçmişte EYT başta olmak üzere seçim öncesinde muhalefetin de baskısıyla yapılan popülist düzenlemelerden artık tamamıyla uzak durulacak. Peki, Asgari ücrete zam yapılacak mı? Emekli ve memura zam var mı?

ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILACAK MI?

Ankara kulislerine düşen iddiaya göre önümüzdeki dönemde yapısal reformları da içeren düzenlemelerde gerçekçi bir yaklaşımla hareket edilecek, atılacak adımlarda etki analizleri yapılarak yol alınacak.

EMEKLİ VE MEMURA ZAM VAR MI?

Kızılcahamam kampında yapılan değerlendirmelerde muhalefet kanadından gelen asgari ücret ve emekli maaşlarındaki iyileştirmelerle ilgili vaatlerin gerçekçi bulunmadığı ve bu vaatlerin hiçbir şekilde AK Parti'nin gündeminde olmayacağı ifade ediliyor. Ekonomim gazetesinin kulisine göre temmuz ayında ne asgari ücrette bir artış olacak ne de emekli aylıklarında, kök maaşlar dahil artı bir iyileştirmeye gidilmesi planlanıyor.