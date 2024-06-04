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AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızdı! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok

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Hükümet 31 Mart seçimlerinde de etkisi görülen hayat pahalılığına çözüm bulmak için çalışmalarını sürdürürken, maaşlarına zam bekleyen asgari ücretli ve emeklilere kötü haber geldi. Ankara kulislerine düşen iddiaya göre AK Parti'nin Kızılcahamam kampında emeklilere ek zam ve asgari ücrete ara zam yapılmaması konusunda karar alındığı iddia edildi.

Ak Parti'nin Kızılcahamam kampından ekonomide gerçekçi, popülizmden uzak bir ekonomi politikası uygulanması konusunda kararlılık çıktı. Geçmişte EYT başta olmak üzere seçim öncesinde muhalefetin de baskısıyla yapılan popülist düzenlemelerden artık tamamıyla uzak durulacak.

DÜZENLEMELERDE GERÇEKÇİ BİR YAKLAŞIMLA HAREKET EDİLECEK

Ankara kulislerine düşen iddiaya göre önümüzdeki dönemde yapısal reformları da içeren düzenlemelerde gerçekçi bir yaklaşımla hareket edilecek, atılacak adımlarda etki analizleri yapılarak yol alınacak.

MUHALEFETİN VAATLERİ GERÇEKÇİ BULUNMUYOR

Kızılcahamam kampında yapılan değerlendirmelerde muhalefet kanadından gelen asgari ücret ve emekli maaşlarındaki iyileştirmelerle ilgili vaatlerin gerçekçi bulunmadığı ve bu vaatlerin hiçbir şekilde AK Parti'nin gündeminde olmayacağı ifade ediliyor. Ekonomim gazetesinin kulisine göre temmuz ayında ne asgari ücrette bir artış olacak ne de emekli aylıklarında, kök maaşlar dahil artı bir iyileştirmeye gidilmesi planlanıyor.

ENFLASYONU TEK HANEYE İNDİRMEK ÖNCELİKLİ HEDEF

AK Parti'nin enflasyonu tek haneye indirmeyi önümüzdeki dönemin birinci önceliği olarak belirlediği ve bu hedefe ulaşmadan seçime gidilmemesi görüşünün hakim olduğu belirtiliyor. Mali tedbirleri de masaya yatıran AK Parti'nin Türkiye'deki büyük şirketlerin yeteri kadar vergi ödememesinin vergi adaletini zedelediği görüşünü ortadan kaldırmaya dönük adımlar atacağı da gelen iddialar arasında.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

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