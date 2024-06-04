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Ortalık yangın yeri! Aziz Yıldırım'dan Acun'a: Kaşınıyor geri zekalı

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Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Bursa'daki genel kurul üyeleriyle bir araya geldi ve Ali Koç'un listesinde bulunan Acun Ilıcalı hakkında sert açıklamalarda bulundu. Ilıcalı'nın sözlerine yanıt veren Yıldırım, "Acun, kaşınıyor. Kaşınmasın. Çıkmış bu gece bir televizyon programında benim hakkımda konuşuyor. Mourinho ile Londra'da görüşmüşüm. Yanlış biliyor, Londra'da değil Roma'da görüştüm. Geri zekalı Acun" dedi.

Fenerbahçe Kulübü'nün yaklaşan kongresi öncesi Bursa'daki genel kurul üyeleriyle bir araya gelen Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Ali Koç'un listesinde yer alan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı hakkında sert açıklamalarda bulundu.

"ACUN KAŞINIYOR, KAŞINMASIN"

Acun Ilıcalı'nın kendisi hakkındaki sözlerinin sorulması üzerine sert tepki veren Yıldırım, "Acun, kaşınıyor. Kaşınmasın. Çıkmış bu gece bir televizyon programında benim hakkımda konuşuyor. Mourinho ile Londra'da görüşmüşüm. Yanlış biliyor, Londra'da değil Roma'da görüştüm. Gerizekalı Acun. 2016 ya da 2017 yılında basketbol takımımız Beşiktaş'ı yenerek şampiyon olmuştu. O şampiyonluk eğlencesinde Acun da vardı. İki tane Dominik varmış. İşte bu Dominik'te Fetöcülere pasaport ve oturma izni veriyormuş dediler. Kendisiyle konuştum ve yapma dedim. Yapmıyorum, etmiyorum dedi ama yapıyormuş. Öğrendik sonradan. Ayrıca Acun'un oraya kalkan özel uçakları da takip etsinler başka bir şey demiyorum. Adnan Oktar'a sadece 1 sene gittim diyor ama 9 sene gitmiş. Hakkında yazılan 3 bin 500 sayfalık fezlekeyi okudum" ifadelerini kullandı.

"BEN BAŞKAN DEĞİL LİDERİM"

Yıldırım, bir soru üzerine kendisinin sadece bir başkan olmadığını belirterek, "Ben Başkan değilim, liderim. Herkes başkan olur ama lider olamaz. 2012 yılında "Ne şikesi memleket elden gidiyor" dediğini hatırlatan Yıldırım, "Şimdi ise Fenerbahçe elden gidiyor diyorum" dedi.

Acun Ilıcalı'nın Ankara ile iletişimi sağlayacağım yönündeki açıklamalarına da tepki gösteren Aziz Yıldırım, "Acun, Cumhurbaşkanından yetki almış gibi her şeye garanti veriyor. O işleri ben hallederim diyor. Listelerine bakıyoruz hükümete yakın isimler var. Fetö'ye yakın isimler var. Devletle kavga edilmez ama siyaset ile de işimiz olmaz" ifadelerini kullandı. Aziz Yıldırım, göreve seçilmesi halinde Mourinho ile çalışacaklarını söyledi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (15)

Şıvanştayger:

Adam adam

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Turbo Levent:

BİLİNDİK FENER KLASİĞİ MUHABBETLER

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Ömer Can:

futbol afyondur uzak durmak lazım

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corci:

Aziz bey bildiklerini söyle o zaman, yıllardır neden sustun da şimdi konuşuyorsun

70
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Turbo Levent:

ALİ SEN BASKAN FENERBASE SAMPİYOOOONNNN

yanıt13
yanıt15
Murat Celik:

Ali Koç artı açma ne yaparsanız yapın Galatasaray şampiyon

29
33
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Selim Güler:

Evet aynen dogru söylüyorda keske daha önceden söyleseydi.

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4
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mahmuTS:

o dönem memleket elden giderken sen şike yapmaya çalistin ve başardin.yoksa seninde söyledigin gibi onlarin derdi memleketi ele gecirmekti.bir spor kulubuyle neden ugraşsınlar.ama şöyleki yıllardir kulubünüzu onlarin sirtina dayayp sonra da ters düştüyseniz tabi bu durumda sizi bitirmek isteyebilirler.bunu siz daha iyi bilirsiniz

9
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yanıtYanıtla
Ali Orhan:

Acun ilicali akilli adam hep yurt dışına yatirim yapıyor birsey olursa vın

26
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Turgut Korkut:

Yargı dağıtıyor Aziz Başkan

23
3
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