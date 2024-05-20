Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da deprem sonrası ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen afetin ardından ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. Paşabağı Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın yıkımı iş makineleriyle gerçekleştiriliyor ve enkaz döküm alanına taşınıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor.

6 Şubat 2023'te meydana gelen afetin ardından kent merkezi ve ilçelerde yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam ediyor.

Merkez Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın yıkımı iş makineleriyle yapılıyor.

Ekiplerin çevresinde güvenlik önlemi aldığı binanın molozu kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanına taşınıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Şanlıurfa Deprem Yaşam Güncel Haberler

Bir tarafta yas bir tarafta eğlence! İran'da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünü havai fişeklerle kutladı

Bir tarafta yas bir tarafta eğlence! İran'da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünü havai fişeklerle kutladı

 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti

 Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünde suikast iddiası! Drone enkazın çevresinde birini görüntüledi

Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünde suikast iddiası! Drone enkazın çevresinde birini görüntüledi

 Kaza sonrası Cumhurbaşkanı Reisi ve İranlı yetkililerin naaşlarını böyle taşıdılar

Kaza sonrası Cumhurbaşkanı Reisi ve İranlı yetkililerin naaşlarını böyle taşıdılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title