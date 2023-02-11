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Samsun'dan Elbistan'a 46 prefabrik konteyner

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Samsun'dan Elbistan'a 46 prefabrik konteyner

Samsun'un Terme ilçesinde bulunan 46 prefabrik konteyner, "asrın felaketi"nin merkezlerinden Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gönderilecek.

Samsun'un Terme ilçesinde bulunan 46 prefabrik konteyner, "asrın felaketi"nin merkezlerinden Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gönderilecek.

Samsun Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Terme Belediyesi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında ilçede bulunan 46 prefabrik konteyner, bakımı yapılarak Elbistan'a ulaştırılacak.

Belediye Başkanı Ali Kılıç, olası afet durumunda geçici barınma merkezi yapılmak üzere Terme Belediyesine tahsis edilen konteynerlerin Elbistan'a nakledileceğini söyledi.

Konteynerlerin bakımlarının belediye tarafından yapılacağını, içine gerekli yaşam malzemelerini de ekleyerek 23 tır ile nakledileceğini belirten Kılıç, "Bugün ilk etapta 8 konteyneri Elbistan'a gönderiyoruz. İnşallah geri kalanlarını da bakımlarını hızlı şekilde yaparak göndereceğiz. Oradaki vatandaşlarımıza bir an önce ulaştırmak için hızlıca bakımlarını yapıyoruz. Tez zamanda Elbistan'a nakletmiş olacağız." dedi.

Kılıç, yardım kampanyalarına vatandaşların gösterdiği ilgiden dolayı da teşekkür ederek, "Devletimiz tüm kurumlarıyla depremzede kardeşlerimizin yanında. El birliğiyle yaralarımızı saracağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Elbistan Samsun Güncel Haberler

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