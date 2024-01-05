Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir eve operasyon düzenledi ve evde yastık içine zulalanmış 1596 sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon sonucunda 5 zanlı gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda evde yastık içine zulalanmış 1596 sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Ekipler 5 zanlıyı gözaltına aldı.
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