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LGS SONUÇ TARİHİ 2024 #128204 LGS sınav sonuçları ve yerleştirme tarihi ne zaman açıklanacak? MEB LGS sınavı cevap anahtarı!

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LGS puanları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. 2 Haziran Pazar günü gerçekleşen LGS sınav cevap anahtarı yayınlandı. Peki, LGS sonuçları kaç gün sonra açıklanacak? LGS sınavı cevap anahtarı https://www.meb.gov.tr/ için tıklayınız!

2024 LGS cevap anahtarı açıklandı mı? Öğrenciler 2 Haziran Pazar günü Liselere Geçiş Sistemi sınavına girdiler. LGS sınavı sonuçları ne zaman belli olur ve kaç gün sonra sınav sonuçları açıklanacağı gündeme geliyor. Liselere Geçiş Sistemi sonuçları ayın kaçında açıklanacak? Detaylar haberimizdedir…

LGS SINAVI CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?

LGS sınavı cevap anahtarı yayınlandı. Cevap anahtarı için tıklayınız.

LGS SONUÇ TARİHİ 2024 #128204 LGS sınav sonuçları ve yerleştirme tarihi ne zaman açıklanacak? MEB LGS sınavı cevap anahtarı!

2024 LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2024 yılı sınav takvimini yayımladıktan sonra, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Buna göre, LGS sonuçları 28 Haziran 2024 Cuma günü öğrencilere paylaşılacak.

LGS SONUÇ TARİHİ 2024 #128204 LGS sınav sonuçları ve yerleştirme tarihi ne zaman açıklanacak? MEB LGS sınavı cevap anahtarı!

LİSE YERLEŞTİRME TARİHİ NE ZAMAN?

LGS sonuçlarının açıklanacağı 28 Haziran tarihinde, Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte liselere yerleştirme süreci de resmen başlamış olacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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