Önce yazdı, sonra sildi! Zaha'dan Okan Buruk'u küplere bindirecek paylaşım

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Zaha, sosyal medyadan kendisine yönetilen eleştiriye verdiği olay yaratacak cevapla sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'a sitem etti.

"KENDİNE YENİ BİR KULÜP BUL"

Sezon başında geldiği sarı-kırmızılılarda beklentileri karşılayamayan Zaha'ya bir taraftar X hesabından, "Kendine yeni bir kulüp bul. Homurdanan her oyuncu satılmalı. Yıldız olduğunu düşündün ama Türk futbolcular karşısında ezildin. Kazandığın parayı hak ettiğini düşünüyor musun?" diye sordu.

"GARİP BİR ŞEKİLDE YEDEK KALDIM"

31 yaşındaki futbolcu, buna karşılık verdiği cevapta "4 aylık bir sakatlığın ardından formumu yakalamam ve her hafta gol atmaya başlamamın ardından tuhaf şekilde ocak ayından itibaren yedek kulübesinde oturtulmama ne dersiniz? Yeterince içimde tuttum" ifadelerini kullandı. Zaha, daha sonra bu cevabını sildi.

ZAHA'NIN PERFORMANSI

Sezon başı kampını kaçıran ve üst üste sakatlıklar yaşayan Zaha'nın ilk 90 dakikasını oynaması ocak ayını bulmuştu. Sezonu 42 maç, 10 gol ve 5 asistle tamamlayan yıldız oyuncunun Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.