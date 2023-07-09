Samsun'da kısa süre etkili olan sağanak yağış korku yarattı. Meteoroloji, AFAD ve Samsun Valiliği uyarıda bulundu. Haziran ayında sel felaketleri yaşanan Samsun, Temmuz ayının ilk yağışını aldı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yağmurun dinmesini bekledi. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Samsun'da sağanak yağış etkili oldu

SAMSUN - Samsun'da kısa süre etkili olan sağanak korkuttu.

Meteoroloji, AFAD ve Samsun Valiliği üst üste kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Uyarıların ardından Samsun'da sağanak yağış etkili oldu. Haziran ayında sel felaketlerinin yaşandığı Samsun, Temmuz ayının ilk yağışını aldı. Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ağaçların ve binaların altında yağmurun dinmesini bekledi. 15 dakika süren yağışta herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Samsun Valiliği, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre; bölgemizde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden pazartesi akşam saatlerine kadar çok kuvvetli yer yer şiddetli olması beklendiğinden muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısını yapmıştı.