Samsun'da Güvenli Servis Taşımacılığı Toplantısı Gerçekleştirildi

Samsun'da, "Eğitim Öğretimde Güvenli Servis Taşımacılığı Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon Ömer Halisdemir konferans salonunda düzenlenen toplantıda, eğitim öğretimde öğrencilerin okullarına, ardından evlerine güvenli şekilde ulaşmasının önem arz ettiğini söyledi.

Öğrencilerin güvenli şekilde seyahat etmesini sağlayan tüm kurumlara teşekkür eden Ağar, "İstiyoruz ki her dönemden daha fazla güvenli, her dönemden daha fazla nezih, öğrencilerimizin can, mal güvenlikleri ve psikolojik güvenleri yerinde verimli bir yıl olsun." ifadesini kullandı.

Kurumlar arası iş birliğini sürdüreceklerini belirten Ağar, öğrencilerin güvenli ve huzurlu şekilde eğitimini sürdürmeleri için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ise öğrencilerin geleceğin teminatı olduğunu vurgulayarak, kurallara uymayan servis sürücülerine sıfır tolerans göstereceklerinin altını çizdi.

Konuşmaların ardından denetimlerle ilgili bilgilendirme sunumu yapıldı.

Programa Vali Yardımcısı Kemal Yıldız, okul müdürleri, trafik polisleri ve servis şoförleri katıldı.