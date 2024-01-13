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Irak'taki saldırı ve İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerin şehit olduğu saldırı ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Rize, Gümüşhane, Ordu ve Trabzon'da düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerin şehit olduğu saldırı ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Rize, Gümüşhane, Ordu ve Trabzon'da düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, İsmail Kahraman Kültür Merkezi önünde bir araya geldi.

Türk ve Filistin bayrakları ile "Hekimler ve sağlık çalışanları terör, soykırım ve işgale karşı yürüyor" yazılı pankart taşıyan grup, Cumhuriyet Caddesi'nden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

Grup adına açıklama yapan İrfan Avdan, sessiz yürüyüşün 9. haftasını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Askerlerin şehit edilmesinin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Avdan, "Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleyi azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Şehadet mertebesine yükselen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük, vatan size minnettardır." dedi.

Avdan, İsrail'in, Filistin topraklarında işlediği suçların büyüyerek devam ettiğinin altını çizerek, "Terörist İsrail yalnızca Filistin halkına karşı değil bütün insanlığa karşı, sadece Filistinli çocuklara değil bütün çocuklara karşı suçludur. Nasıl ki hiçbir suç cezasız kalmaz, İsrail için de ceza günü hızla yaklaşmaktadır." diye konuştu.???????

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Gümüşhane

Gümüşhane Gönüllü Kuruluşlar Birliği üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Grup, 15 Temmuz Zafer Meydanı'nda Filistin bayrağı açarak "Kahrolsun PKK" ve "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları attı.

İHH Gümüşhane Başkanı Adem Varan, şehit askerlere rahmet, yaralılara da şifa diledi.

Varan, teröre, emperyalizme ve Gazze'deki işgale karşı tek ses olmak için toplandıklarını söyledi.

Protesto, dua edilmesinin ardından sona erdi.

Ordu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde de "Gazze için acil ateşkes" çağrısı yapıldı.

Ceren Özdemir Meydanı'nda bir araya gelen grup, Türk ve Filistin bayraklarıyla protestoya destek verdi.

Grup adına açıklama yapan Emre Can, İsrail'in insanlık dışı saldırılarını kınadı.

Can, Gazze ve Türkiye'deki saldırıları yapanların aynı zihniyetin ürünü olduğunu söyledi.

Furkan İmdat ise Gazze'deki insanlık krizinin hafiflemesi için şehirde acilen temiz su ihtiyacının karşılanması gerektiğini kaydetti.

Trabzon

Trabzon'da da terör ve İsrail'in Gazze'ye saldırıları kınandı.

Türk ve Filistin bayraklarıyla, İsrail ve terör örgütü aleyhine yazıların yer aldığı dövizler taşıyan grup, Kahramanmaraş Caddesi'nden Atatürk Alanı'na kadar sloganlar atarak yürüdü.

İHH Trabzon Şube Başkanı Zühtü Kalma, Gazze'de on binlerce insanın yeterli gıdaya ve suya ulaşamadığını söyledi.

Kalma, Filistinlilerin dünyanın gözleri önünde açlık ve susuzluk sebebiyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirterek, "Saldırılarında hiçbir sınır gözetmeyen İsrail, 7 Ekim'den bu yana yoğun bir şekilde hastaneleri, ambulansları ve sağlık çalışanlarını hedef alıyor. Bugüne kadar 150'ye yakın sağlık merkezi ve hastanenin yanı sıra yaralıları taşıyan 100'den fazla ambulans işgalcilerin saldırısına uğradı." dedi.

Özgür Aksa Trabzon Platformunca organize edilen protesto, açıklamanın ardından tamamlandı.

Kaynak: AA / Güncel

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