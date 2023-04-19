POLİS DENETİMİ SIRASINDA OTOBÜSE BİNEN KÖPEK, YARIM SAAT RÖTAR YAPTIRDI

DÜZCE'de, polisin emniyet kemeri denetimi ve bilgilendirme yapmak için durdurduğu bir yolcu otobüsüne, esnaf tarafından beslenen köpek binip yolcu koltuğuna oturdu.

DÜZCE'de, polisin emniyet kemeri denetimi ve bilgilendirme yapmak için durdurduğu bir yolcu otobüsüne, esnaf tarafından beslenen köpek binip yolcu koltuğuna oturdu. Otobüs, yarım saatlik çaba sonucu sevimli köpeğin indirilmesiyle yoluna devam edebildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı tatili öncesinde denetimlerini artırdı. Ekipler, Düzce Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde tatil için yola çıkacak olan yolculara emniyet kemeri uyarısı yaptı. Uygulama kapsamında durdurulan yolcu otobüslerindeki yolculara ve sürücülere emniyet kemerinin önemi anlatılırken, çocuklara da hediyeler verildi.

KOLTUĞA OTURDU, BAŞINI CAMA YASLAYIP DIŞARIYI SEYRETTİ

Uygulamada bir otobüs, denetim kapsamında durdurulduğu sırada, otogar civarında esnafın beslediği bir sokak köpeği açık olan kapıdan otobüse binip yolcu koltuğuna oturdu. Ekipler ve yolcular köpeği indirmek için çaba harcadı. Ancak köpek hırlayarak karşılık verdi ve yanına kimseyi yaklaştırmadı. Yolcu koltuğuna oturarak başını cama yaslayıp dışarıyı izleyen köpek, daha sonra otogarda çalışan bir vatandaşın uzattığı içinde kaşar olan bir sandviçi görünce otobüsten indi. Sevimli köpeğin inadı sebebiyle Düzce-İstanbul seferini yapan otobüs yaklaşık yarım saat rötar yaptı. Köpeğin inmesiyle otobüs yoluna devam etti.