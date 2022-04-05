PENDİK'TE BEBEĞİNİ TERK EDEN BİYOLOJİK ANNE TUTUKLANDI

PENDİK'te 3 aylık bebeğini sokak ortasında bırakarak terk ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Ebru S. 'Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Ebru S. burada soruşturmayı yürüten Savcı Fatmagül Yörük'e ifade verdi. Şüpheli Ebru S. ifadesinde çocuğunun babası M.Ç.'ye hamile olduğunu söyleyince M.Ç.'nin kendi avucuna kurşun sıkıştırdığını ve ailesinin hamile olmasını öğrendiği takdirde çocuğa zarar verebileceğini söyledi. Bebeğine bakacak durumda olmadığını iddia eden Ebru S. bebeğini bırakmadan önce emzirdiğini iddia etti. Savcı Fatmagül Yörük, şüpheli anne Ebru S.'yi 'Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİAnadolu Sulh Ceza Hakimliği şüpheli anne Ebru S.'yi sevk edildiği suç maddesinden tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel